Hallaron muerta a su mamá pero tenía la esperanza de que ella tocara a su puerta y le dijera llegué

El deseo de que su madre tocara a la puerta y le dijera regresé siempre estuvo presente para Ivonne Rodríguez, hija de Laura Rodríguez Trejo, la mujer de 57 años que permaneció desaparecida por varias semanas en Harlingen y cuyo cuerpo fue hallado este miércoles 18 de octubre.

"Yo estaba esperando que llegara mi mamá a la puerta y me dijera mija ya llegué. Pero pues no. No pasó así", dijo con cierta resignación Ivonne.

Laura fue hallado este miércoles 18 de octubre luego de permanecer desaparecida desde el pasado 24 de septiembre. Sus restos en estado de descomposición se encontraron cerca de la calle Camelot, en Harlingen.

La hija de Laura tuvo la oportunidad de verla e identificarla. "Nos dimos cuenta (de que era ella) por un tatuaje que tenía en el pecho y yo les enseñé el mismo y tenía la misma ropa puesta, la blusa amarilla con los shorts negros y las sandalias", explicó Ivonne.

Ahora que fue hallada, la familia de Laura se encuentra un poco más tranquila al saber que podrán darle una digna sepultura. Sin embargo, son más las preguntas sin respuesta, ya que su desaparición sigue siendo un misterio.

La mujer fue vista por última vez el 23 de septiembre en el negocio Garcia´s Lounge, ubicado en el 500 norte de la calle Comerce, en Harlingen. Su hija iría a buscarla, pero la señora decidió quedarse más tiempo y le dijo que ella se iría más tarde. Esa fue la última conversación que sostuvieron madre e hija.

Hasta el momento se desconoce cómo murió Laura y cuándo perdió la vida. No será hasta que concluya la autopsia que algunas interrogantes comenzarán a tener respuesta. Tampoco se sabe cómo la mujer llegó al lugar donde fue hallada.