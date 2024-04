Peleas estudiantiles para ganar popularidad en las redes y sin pensar en las consecuencias

La violencia en las redes sociales cada vez es más común y ahora estudiantes comparten videos de peleas con la finalidad de aumentar su popularidad en las redes sociales sin importar las consecuencias que esto pudiera tener.

Precisamente, impotencia y dolor fue lo que sintió una madre del Valle de Texas al ver cómo golpeaban a su hija en un video que se hizo viral en redes sociales entre estudiantes de una secundaria local. En el video se muestra cómo unas jóvenes pelean mientras guardias de seguridad tratan de separarlas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La joven objeto del bullying o acoso escolar recibió fuertes golpes y requirió atención médica. "Cuando yo veo el video, como madre fue bien desgarrador. No te imaginas que vas a estar en esa situación y que a uno de tus hijos le va a pasar eso", explica con la voz temblorosa Yolanda Robles, madre de la estudiante afectada.

"La primera vez que me la mandaron al hospital me la golpearon en el autobús. En ninguna ocasión me han enseñado cámaras. La última ocasión fui y mi hija estaba toda golpeada", recuerda Yolanda. Su hija recibió golpes en la cara, cabeza y cuello. Heridas serias que en el hospital las autoridades locales tuvieron que intervenir en una investigación.

“¿Por qué tanta maldad? Ya cuando te tocan a un hijo, es bien diferente. En verdad yo pienso que tiene que haber un método, tienen que haber otra estrategia", dice Yolanda, quien está convencida de que esa escuela está fuera de control.

Por su parte, en un comunicado el Distrito Escolar de Weslaco, donde ocurrió la pelea, indicó que "toma en serio los incidentes de altercados entre estudiantes. El distrito tiene en marcha pautas claras y estrictas delineadas en sus políticas para abordar estos incidentes de manera pronta y efectiva".

Además, "cualquier persona involucrada en altercados entre estudiantes recibe acciones disciplinarias apropiadas de acuerdo con el código de conducta del Weslaco ISD".

Hasta el momento el Departamento de Policía de Weslaco continúa la investigación referente a este caso, ya que Yolanda decidió ponerle cargos a las personas responsables.