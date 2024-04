Captado en video: Hombre en Donna presuntamente ataca a exjefe y le pone navaja en el cuello para asaltarlo

Jesús Vega, mecánico en Donna, fue brutalmente atacado este pasado lunes por presuntamente un exempleado que supuestamente le puso un cuchillo en el cuello y le pidió su billetera. Todo quedó captado por las cámaras de seguridad en el lugar.

En las imágenes se puede ver cómo Vega llega temprano a su lugar de trabajo y es atacado por la espalda mientras se disponía a abrir su taller. "Yo abrí el candado cuando de repente hay un sujeto que me agarra por detrás y me comienza a poner la navaja en el cuello", relató Vega, quien en un momento fue derribado al suelo.

El incidente ocurrió justo frente al taller de mecánica que está ubicado en Ponciano Drive. Como resultado del enfrentamiento Vega sufrió múltiples heridas en las manos y el cuello.

"Alcancé a agarrar el cuchillo con mis dedos y lo moví para un lado pero me alcanzó a cortar. Me dieron seis puntadas en cada dedo. Pero fue mi dedo y no fue mi cuello. Gracias a Dios que estoy vivo", comentó Vega aliviado.

Vega informó a la policía que pudo reconocer a su atacante, un antiguo

empleado identificado como Alberto Carlos Lerma Hernández, de 36 años.

Aparentemente Hernández es indigente y por el momento se desconoce su paradero.

Se cree que Hernández lleva un cuchillo y se le considera peligroso. Cualquier persona con información sobre su paradero se le pide que se ponga en contacto con el Departamento de Policía de Donna.