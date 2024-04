Hombre pide justicia para hermano atropellado mortalmente en San Carlos

Ha transcurrido poco más de un mes desde que el pasado 23 de marzo cuando un vehículo atropelló mortalmente a Bernardo Santa María, de 46 años. Y aunque las autoridades identificaron al presunto responsable, la persona escapó a México. Por esto su familia clama por justicia.

El incidente ocurrió a las 5:30 de la mañana en el cruce de las calles 107 con la la 83, en San Carlos. Además, cámaras de seguridad captaron el momento en que Bernardo fue atropellado y el auto no se detiene.

"Hagan justicia. Si alguien sabe dónde vive o dónde está, que lo denuncie a las autoridades", dijo Heriberto Santa María, hermano de Bernardo, sobre el conductor que no se detuvo.

"No sé si iría a levantar un lonche para almorzar o iría al trabajo. No más pasa un carro, pasa el otro, lo atropella. El carro no se detiene, se va como unos 300 metros", recuerda Heriberto.

Los alguaciles del Condado Hidalgo están al frente de la investigación. "Ya recuperaron el vehículo pero no más hasta ahí. Es lo único que sabemos. Ya tenemos un mes de que pasó y no sabemos ni quién fue ni nada", comparte el hermano de la víctima.

Hoy Heriberto extraña a su hermano y muestra una fotografía que es el único recuerdo que le queda. Afirma que siente impotencia al saber que la persona que le arrebató la vida a su hermano continúa libre.

Si alguien tiene información sobre este caso puede comunicarse con la policía o los alguaciles del Condado Hidalgo.