Paga $12,000 por lápida para tumba de su hija y ya van dos años sin recibirla

Desesperación, tristeza y coraje es lo que siente Marylou Villarreal luego de que pagara $12,000 por una lápida y una banca que todavía no han sido colocados en la tumba de Aurora, su hija que murió hace ya más de dos años.

Como todos los días desde que ella murió en noviembre de 2021, la mujer visita y le llora a su hija.

Tres meses después de su muerte ordenó una lápida en Starr County Monument, l.L.C., ubicados en Río Grande City. “No es cualquier cosa que le dimos. Yo le he dado $12,000”, afirma Marylou, quien dice que ha visitado el negocio y llamado al dueño en busca de respuestas, pero continúa esperando.

“Le mando a decir que cuándo me vas a poner la piedra de mi hija. La banca y la piedra que va abajo. Desde un principio me dijo que en unos 6 meses me pondría todo”, añade la mujer.

Pero Marylou lleva más de un año y medio esperando. Su desesperación crece al no tener una explicación. “Me mandó fotos donde ya había recibido todo hace como un año y hasta ahorita como usted puede ver, no me ha resuelto nada”, añade.

Marylou había arreglado la tumba ella misma con cemento y azulejos, pero “vino y me le quitó los cuadros de tile que tenía porque según él ya venía a instalarme, y me la dejó peor”, denuncia la mujer, que piensa llegar hasta las últimas consecuencias.

“Pido justicia yo. Yo quiero justicia. Que este hombre dé la cara, pero no nomás yo”, afirma.

Marylou no es la única afectada por el presunto incumplimiento del negocio y la Policía de Rio Grande City tenía 16 casos activos Contra Starr County Monument, l.L.C… pero desde que expusimos el caso hace una semana, los reportes ahora son más de 40.

“Comenzamos a recibir un poquito más de reportes. Lo que no queremos es perder un caso porque estamos apurados para obtener justicia. Preferimos investigarlo completamente y que se haga justicia para las víctimas”, indica José Solís, subjefe de la Policía de Río Grande City.

"Dimos lo que tuvimos que venir a dar para tener hermosas nuestras sepulturas de nuestras familias para que él nomás esté agarrando dinero y esté con promesas y mentiras”, agrega Marylou.

“Cualquier otra persona que sea víctima de este negocio, queremos que vengan para que hagan un reporte”, indica el Subjefe de Policía de Río Grande City.