Joven enfermera se convierte en héroe al evitar que hombre apuñalado en McAllen muriera

La rutina de Natalia Moure se vio interrumpida el pasado lunes cuando se encontraba en su auto transitando por la intersección de la calle 10 con la Business 83, en McAllen, y vio a un hombre ensangrentado. Aunque había terminado de trabajar un turno de 12 horas detuvo su auto para brindarle la ayuda que evitó muriera.

"La verdad no lo pensé. O sea nada más lo vi me bajé", relata la joven que es enfermera de profesión. "No me puse a pensar mucho. Sí me dio mucho miedo que estaba diciendo que ahí está el señor todavía", añade.

Quien provocaba temor de que estuviera al acecho es Delwyn Jeovany Pinto, de 37 años y señalado por la Policía de McAllen como la persona que apuñaló al hombre que estaba frente a ella.

Pero mientras la cautela se apoderaba de Natalia, ella continuaba brindándole los primeros auxilios que estabilizaron al hombre y evitaron su muerte. Según la policía, esta persona fue apuñalada por Pinto en varias partes del cuerpo, entre ellas el rostro y específicamente en un ojo.

"Lo acosté y busqué algo rápido en mi carro para amarrarle el brazo aquí", explica Natalia mientras se toca la parte superior de su brazo. "Agarré una camiseta, se lo amarré y traté de que se calmara", añade tranquilamente.

Mientras esto ocurría, el hombre que recibió las heridas insistía en decir que su atacante se encontraba cerca. Las autoridades, por su parte intentaron dar con él, lo que ocurriría varias horas más tarde y lejos de ese lugar.

"Se veía el sangrado arterial en tres lugares diferentes. Un ojo estaba totalmente hinchado. Era demasiada sangre. Sabía que si no me bajaba (moriría)", comenta Natalia.

No fue hasta alrededor de las 3:32 AM que agentes de la Policía de McAllen localizaron al presunto autor del apuñalamiento. Se trata de Pinto, quien tenía 37 años y cuya última dirección lo ubica viviendo en Pomona, California.

En ese momento, según un comunicado de prensa de la Policía de McAllen, Pinto se encontraba armado con un cuchillo en el estacionamiento de la Biblioteca Pública de McAllen, ubicada en el 4000 de la calle 23, y amenazó a la policía.

Entonces, un agente identificado como Manuel Puente, quien tiene 2 años trabajando en el Departamento de Policía de McAllen, le disparó a Pinto, quien fue trasladado al hospital y posteriormente murió.