Construyeron la casa de sus sueños en Mercedes pero entrar o salir de ella es una pesadilla

Construir la casa ideal era su sueño pero llegar a ella ahora se ha convertido en una pesadilla. No es para menos, imagine tener que conducir más de una milla por una calle llena de lodo.

La residencia fue construida a su gusto, pero en varias ocasiones ha tenido que quedarse en su hogar anterior. Las condiciones en las que se encuentra la carretera son peligrosas para quien intenta transitar por allí.

“Tengo dos meses que hice mi casa. No puedo entrar porque batallo bastante. Se atoran mis muebles y me tengo que mover a otra casa. Me dicen que me van a arreglar aquí la calle. No ha habido órdenes y no han hecho caso”, dice Lizeth García, residente afectada.

Pero lo confuso es la ubicación, pues la calle Forton es la que divide al Condado Hidalgo y al Condado Cameron. Ella paga impuestos al Condado Cameron, pero de ahí la dirigieron al Precinto 1 del Condado Hidalgo.

“Hace dos días mi esposo habló y pusieron una orden que sí iban a venir. Pero no, ha sido antes también la misma orden y no han venido”, agregó Lizeth.

El comisionado David Fuentes dijo lo siguiente: “Nuestra prioridad es asegurar el acceso seguro y confiable para los residentes. Estamos evaluando y planeando los servicios necesarios para mejorar las condiciones tan pronto como el tiempo lo permita”.

Lizeth trabaja desde casa pero cuando en ocasiones debe acudir a juntas, llegar se le complica.

“En un principio yo dije ok, yo le estoy pagando a Cameron County. Yo le hablaba a ellos. Me dijeron no, háblale a Hidalgo También digo yo, Hidalgo sí me dijo en un momento que me iba a ayudar, pero no le estoy pagando a Hidalgo impuestos. Pero que Cameron se haga responsable porque estoy pagando y no voy a poder salir de mi casa”, comenta Lizeth.

También nos comunicamos con el Precinto 4 del Condado Cameron para cuestionar sobre el tema y aún esperamos su respuesta.

La preocupación ahora es que si no se llega a solucionar, cuando inicie el ciclo escolar tendría un problema más, pues el autobús no podría pasar por aquí.