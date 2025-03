Buscan en un canal a hombre del Valle del Río Grande que desapareció en Reynosa

Los esfuerzos para hallar a Alvaro Mendoza Esparza, el comerciante del Valle del Río Grande que permanece desaparecido desde el pasado miércoles cuando asistió a una cita en Reynosa, se concentraron este domingo en buscarlo tanto en un canal como en sus alrededores.

"Hoy me tocó estar del lado de los desaparecidos. Yo siempre miraba los carteles pegados en las calles, en los postes, en los puentes. Pero hoy me tocó estar de este lado y no voy a parar hasta encontrar a mi hijo", afirmó Alvaro Mendoza, padre del desaparecido

Con picos, palas y hasta una lancha, familiares y amigos de Alvaro salieron en su búsqueda. Pero en esa misión no estaban solos, ya que el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa los estaba ayudando.

"Se comunicaron conmigo y nos están brindando todo el apoyo. De hecho, más que las autoridades", afirmó el padre de Alvaro sobre la organización que colabora en la búsqueda de su hijo.

Este colectivo es un grupo de madres, hermanos y parejas de desaparecidos que se apoyan entre sí con el propósito de buscar a todos los que permanecen con paradero desconocido.

Si usted tiene alguna pista que pueda ayudar a encontrar a Alvaro, no dude en llamar a la Policía de McAllen al (956) 687-8477.

Alejandro Sánchez platico con la pareja y familiares de Álvaro Mendoza, quien despareció en Reynosa. Si tiene alguna pista del paradero de Álvaro comuníquese con la policía de McAllen al (956) 687-8477.