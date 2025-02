Hombre del Valle que desapareció mientras conducía a Monterrey es hallado vivo

Luis Tamez, de 40 años y residente del Valle del Río Grande que permanecía desaparecido desde el viernes pasado, fue hallado con vida, aunque se desconoce su estado de salud, confirmó este lunes a Telemundo 40 Graciela Tamez, madre del hombre.

Tamez fue hallado golpeado en la carretera y fue trasladado a un hospital. Según información compartida por la Fiscalía de Nuevo León en la red social X, Luis fue hallado en las inmediaciones de la autopista de Reynosa a Monterrey.

El desapareció alrededor de las 8:00 pm del pasado viernes al llegar al kilómetro 114 de la autopista que conecta a Reynosa con Monterrey, justo antes de la caseta de pago del General Bravo, explicó previamente su madre.

El hombre, quien es ciudadano estadounidense, se dirigía a una celebración familiar y conversaba por celular con un amigo, Axel Rogelio Balderas; mientras conducía su camioneta RAM. A eso de las 6:51 pm Luis lo llamó con una petición.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Oye Roger voy a pasar por el retén, por favor para que te quedes conmigo aquí en la llamada, por si me molestan las personas del retén, porque siempre que paso me dicen algo", recuerda Alex que le dijo Luis.

Este retén tiene tres filtros, uno es la fiscalía del estado, otro es la Guardia Nacional y por último la Fiscalía General de la República, explica Alex. Precisamente en este último filtro es que él dice que algo ocurrió.

"Iba él avanzando y me dice: 'Parece que me hizo el alto, pero ya no lo alcancé a mirar'", recuerda Alex.

Esa primera llamada termina sin problema a las 7:15 pm y Luis pasa el retén. Sin embargo, 30 minutos después hay una segunda llamada.

"Empiezo a escuchar que la camioneta, que la droga y que varias cosas. Empiezo a escuchar quejidos de Luis, como golpes, Las personas decían: 'Ya me reportaron que hay una Raptor con droga”. Luis lo que les dice en el audio dice: 'Esto no es una Raptor, es una RAM”, afirma Alex.

Luis Tamez desapareció la noche del 21 de febrero en la carretera que va de Reynosa a Monterrey. Alejandro Sánchez platico con la madre de Luis y nos tiene la cronología de lo sucedido.