Joven de 13 años de Palmview lava autos para ayudar a su familia al morir su papá

Al perder a su papá por complicaciones de salud, el joven Héctor Santos Jr, de 13 años y residente en Palmview, tomó la iniciativa de crear un pequeño negocio de lavado de autos los fines de semana para ayudar a solventar algunos gastos pendientes del hospital y gastos funerarios.

"Hola, sé que no tengo la edad para trabajar pero quiero ayudar a mi mamá a pagar los gastos fúnebres y de la casa. Estaré lavando carros. El que guste venir, se lo agradezco", compartió en las redes sociales el joven al ver la complicada situación familiar.

El padre de Héctor estuvo hospitalizado varias semanas debido a complicaciones de salud. Su familia cuenta que era un hombre alegre y sobre todo amoroso con sus hijos.

Además, la familia afirma que el padre les brindó una gran educación, formación y valores. Precisamente es de ahí que surge que el más pequeño de la casa decidiera trabajar para ayudar con los gastos.

"La verdad sobrepasó mis expectativas. Me siento orgullosa no sólo de él, si no de mis otras hijas y sé que mi esposo hizo un gran trabajo y fue en equipo", asegura Elva Santos, madre de Héctor Santos Jr.

A raíz del video que circuló en redes sociales no se hizo esperar la ayuda. Incluso, un club de autos y jesse ramirez le donaron herramientas para su trabajo.

Héctor es un apasionado del béisbol y también baila en el grupo folclórico de la escuela. Además, asegura que el negocio de lavado de autos será momentáneo ya que tiene metas y una promesa que le hizo a su padre.

"Voy a seguir la trayectoria que dejó mi papá de auto electric", dice convencido. Igualmente seguirá estudiando, jugando béisbol y bailando.

Si desea ayudar a la familia Santos llevando su auto o para alguna donación, puede llamar al (956) 240-0324.