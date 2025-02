Miedo por operativos contra inmigrantes y Patrulla Fronteriza explica su rol

Los operativos contra inmigrantes indocumentados han generado miedo e incertidumbre en el país y Gloria Chávez, jefa de de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, habló sobre dicha medida, la seguridad y la llegada de militares a ambos lados de la frontera.

"La Patrulla Fronteriza no está en los hospitales. No está en las escuelas. No andamos en las iglesias. Eso no es verdad. Nosotros estamos enfocados en la frontera. Estamos en los puntos de revisión haciendo nuestro trabajo. No andamos en la comunidad levantando gente", advierte Chávez.

La Jefa de la Patrulla Fronteriza quiere ser muy puntual al señalar que está pasando con las detenciones de otras agencias.

"El ICE ahorita no puedo hablar por ellos. Es una agencia diferente pero ellos también están trabajando su tarea cotidiana donde están arrestando personas con récord criminales", afirma Chávez.

Las medidas del presidente Donald Trump han comenzado a dar resultados en la frontera, de acuerdo a las cifras del cruce ilegal de personas. "A diario antes casi arrestábamos a 1,200 personas entrando ilegalmente al país por esta región. Ya estamos registrando menos de 100 personas al día", revela la Jefa de la Patrulla Fronteriza.

Mientras que las cifras de la migración ha bajado, los decomisos de drogas continúan.

"Llevamos casi 5 mil libras de marihuana que se han decomisado en esta región. Más de 240 libras de metanfetaminas y luego también tenemos cocaína, casi 150 libras de cocaína", indica Chávez.

La llegada de los 400 soldado estatales, de acuerdo a Chávez, servirá para que puedan hacer detenciones bajo el Título 8. "Los soldados van a pasar por un entrenamiento, unas clases de entrenamiento para poder ejercer esa autoridad y poder hacer arrestos de personas que están entrando ilegalmente al país", añade la funcionaria.

La solicitud del presidente Trump a México de blindar la frontera ayudará al trabajo de las agencias federales. "Yo muy agradecida de ese apoyo. Eso sí me tranquiliza un poco porque podemos manejar la amenaza, especialmente la amenaza de drones.

De acuerdo a la Jefa de la Patrulla Fronteriza, su agencia está lista para dar frente a cualquier ataque que pudiera registrarse en frontera.