Iluminan sus autos con luces navideñas pero hay restricciones para estar en ley

​El espíritu navideño llegó con fuerza al Valle del Río Grande y solo hay que manejar unos minutos para encontrarse con algún vehículo con luces navideñas.

Sin embargo, hay ciertas restricciones que debe tener en cuenta antes de llenar su automóvil de luces. En general, no existen inconvenientes si decide colocar luces a todo su auto, pero hay una excepción que debe evitar para no tener problemas.

Si en esta temporada navideña ha manejado por las calles de McAllen, Mission, Edinburg y ciudades vecinas; seguramente ha visto al menos un auto o camioneta cubiertos de luces navideñas. Una tendencia que se popularizó en TikTok. Esto motivó a personas como Luis Alberto Avalos, quien dedicar tiempo y dinero, para que su auto luzca muy navideño.

“Gasté 200 dólares en todas las luces y en el convertidor de energía. Me tomó como cuatro horas y 30 minutos total”, dice Luis, quien es solo uno de los muchos conductores del Valle que desean aprovechar cada minuto en estas fiestas, incluso mientras manejan .

“Hasta me paran cuando estaba yo manejando. Me dicen que si me puedo estacionar allá para tomar una foto. Las personas que miran el carro son felices”, añade el joven.

Buscamos a las autoridades para saber si esta practica, infringe alguna ley al manejar y María Hernández, portavoz del Departamento de Seguridad Pública, explica que no hay problema siempre y cuando no coloque frente al vehículo una luz roja y otra azul que parpadeen, ya que es como si estuviera imitando a un auto de policía.

Según las autoridades, hasta el momento esta ha sido una practica inofensiva sin repercusiones, pero si utiliza luces demasiado intensas podría recibir una multa.