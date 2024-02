Geneva Karr se encuentra orgullosa de haber nacido en Tamaulipas y participar en RuPaul’s Drag Race

Geneva Karr, la diva más latina en el Valle de Texas, concursa en la temporada 16 del programa RuPaul's Drag Race y se encuentra muy orgullosa de sus raíces y de ser parte del sueño americano, ya que nació en Tamaulipas y se crió en Brownsville.

"Audicioné y mandé el video así, sin querer queriendo", comenta jocosamente Geneva. "Ya audicioné dos veces anteriores y no me han hablado. Entonces me hablan. Yo estoy en un restaurante y me dicen:'Geneva Karr solo para decirte que has sido seleccionado para RuPaul's Drag Race en la temporada de número 16'", añade.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Ahora, todas las semanas demuestra su talento en el arte del drag y ante la posibilidad de ganar el premio que ofrece este programa, Geneva comenta que le gustaría comprar una casa, invertirlo y pagarle la educación a su hermana.

RuPaul's Drag Race se transmite por MTV los viernes a las 8:00 pm.