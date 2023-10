Kimberly Ávila desapareció hace seis años y aún no descifran qué le ocurrió

Kimberly Ávila desapareció sin dejar rastro y las autoridades de Brownsville, Texas, no han logrado descifrar qué le ocurrió.

La familia de Kimberly asegura que la investigación está estancada y no siente el respaldo de las autoridades porque el caso está siendo tratado como una desaparición.

A pesar de que ya pasaron 6 años, la familia de Kimberly no pierde la esperanza de saber dónde está y qué ocurrió con ella.

"Hoy cumple años Kimberly. Hace seis años que no podemos celebrar con ella", expresa con un nudo en suu garganta Ivonne Avila, hermana de Kiberly.

Kimberly Ávila desapareció la noche del 13 de mayo de 2017 en la calle 12 y Washington, en Brownsville. Para su familia ha sido muy difícil todos estos años sin tener la certeza de qué fue lo que pasó.

"El no saber te mata. No saber si está o no está. Si le hicieron daño. El no saber es algo bien difícil", añade Ivonnne.

Este que caso se ha convertido en todo un desafío para las autoridades, que, sí han recibido pistas pero no las suficientes para cambiar el rumbo de la investigación.

Por su parte, la portavoz de la Policía de Brownsville, Abril Luna, dice que es tratado como un missing person (persona desaparecida) porque hasta el momento no han tenido nada que indique que algo criminal".

Sin embargo, Luis Sáenz, fiscal del Condado Cameron, en 2019 se refirió al caso como si se tratara uno de homicidio, generando incertidumbre y confusión entre la familia.

"Basado en la evidencia que yo he visto, yo lo considero como un caso criminal. La familia, con todo respeto, tiene el derecho de esperar que un día quizás vuelva. Esa es la esperanza de ellos y yo lo respeto. Pero yo como fiscal y como investigador, basado en lo que yo he visto, lo considero más que un missing person", dijo el Fiscal del Condado Cameron.

Ivnone asegura que a pesar del paso de los años ellos no se cansan de colocar letreros solicitando información sobre el paradero de Kimberly.

Si tiene información que ayude a las autoridades a esclarecer este caso puede comunicarse con las autoridades al 956-548-7000.