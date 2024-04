Sin consuelo padres de niño atropellado mortalmente en Pharr

MCALLEN - Los padres de Caleb Ramírez, de ocho años, se encuentran sin consuelo después de que el pasado viernes alrededor de las 7:30 p.m. el pequeño fuera atropellado mortalmente mientras corría bicicleta en la calle Eller, en Pharr.

Sin poder contener las lágrimas y llevando su mano al pecho como buscando su corazón, Sonia Hernández recuerda a Caleb. “Tenía un juego hoy. Desde niño había jugado fútbol, desde chiquito. Desde los 3, 4 años como sus otros hermanos y ya no va a poder jugar mi baby, mi Caleb”, lamenta esta madre.

“El sacó su bicicleta, y miró y salió y me lo atropellaron. Recibió un golpe traumático en la cabeza. Llegó la ambulancia, llegamos al hospital por una hora, casi una hora y media, le dieron compresiones. Lo intubaron, medicamentos, especialistas y nunca respondió. Nunca le dio un pulso a mi bebé”, explica Sonia.

La Ciudad de Pharr informó en un comunicado que la investigación preliminar reveló que un conductor estaba saliendo en reversa cuando golpeó al niño. Sin embargo, los padres de Caleb no están de acuerdo con las autoridades.

“No es cierto. Yo tengo evidencia. Yo tengo las cámaras de nuestras casas. Mi niño no fue atropellado de reversa. Mi niño fue atropellado con la troca corriendo. La troca se fue y minutos después regresó. Después ya no sé porque yo me fui al hospital con mi bebé”, explica la mamá de Caleb.

Los padres del pequeño aseguran que su hijo era un buen niño, que le gustaba jugar y el fútbol. Por ahora continúan asimilando que no lo verán más y que deben ser fuertes.

Mientras, la familia pide que se aclaren las cosas en la investigación y que puedan apoyarlos colocando reductores de velocidad en la calle.