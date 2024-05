Alertan sobre aumento de crímenes en línea cometidos contra niños

El Departamento de Seguridad Nacional advierte que los crímenes contra menores cometidos en línea están en números históricos, con denuncias en niveles no antes visto.

Según datos del mismo Departamento de Seguridad Nacional, toma solo 19 segundos de una conversación en línea con un menor para que esta se torne peligrosa, de ahí la recomendación de limitar las opciones de conversación en las diferentes aplicaciones o juegos.

"Están jugando juegos que no se meten a una plataforma privada a platicar con alguien que no saben, a no dar información personal, su número de teléfono, su dirección", relata María Michel Manzo, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional.

En el 2020 se realizaron más de 21 millones de denuncias. Para el 2023 estas llegaron a los 36 millones. Dejar atrás los parques y cambiarlos por dispositivos digitales los expone a depredadores.

"Un padre y un hijo necesitan tener esa comunicación bilateral para que platiquen y puedan tener esas conversaciones. También (hay) que monitorear sus redes sociales para saber quienes son sus amigos", añade la funcionaria.

Además recomiendan deshabilitar la ubicación en las aplicaciones, limitar los tiempos del uso de dispositivos y no permitir que bajen material sin autorización de un adulto.

"Si tenemos un programa de víctimas que nos ayuda a nosotros y es parte de HSI (Homeland Security Investigations) y es para ayudar a las víctimas con los recursos que necesitan ellos", dice Manzo.

La agencia tiene herramientas disponibles para los padres de familia. Entre ellos varios personajes que explican a los menores sobre los riesgos. Las herramientas las puede encontrar en la página web https://www.dhs.gov/know2protect