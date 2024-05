Acusan al congresista texano Henry Cuellar y su esposa ​​de esquemas de lavado de dinero

WASHINGTON. - El congresista de Texas Enrique Roberto "Henry" Cuellar, de 68 años, y a su esposa, Imelda Cuéllar, de 67, fueron acusados este viernes de participar en dos esquemas de soborno, de ejercer influencia extranjera ilícita y de lavado de dinero.

Ambos acusados comparecieron este viernes por primera vez ante la jueza federal Dena Palermo, en Houston. Según los documentos judiciales, desde al menos diciembre de 2014 y hasta al menos noviembre de 2021, el congresista y su esposa aceptaron aproximadamente $600,000 en sobornos de dos entidades extranjeras: una empresa de petróleo y gas del Gobierno de Azerbaiyán y un banco con sede en Ciudad de México.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Los pagos de los sobornos se blanquearon, según un comunicado, con contratos de consultoría ficticios a través de una serie de empresas pantalla e intermediarios a empresas fantasma propiedad de la esposa del congresista, quien realizó poco o ningún trabajo legítimo en virtud de los contratos.

A cambio de los sobornos pagados por la empresa azerbaiyana de petróleo y gas, el congresista Cuéllar supuestamente accedió a utilizar su cargo para influir en la política exterior estadounidense a favor de Azerbaiyán.

A cambio de los sobornos pagados por el banco mexicano, el congresista Cuéllar presuntamente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del poder ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para el banco.

El congresista Cuéllar y su esposa están acusados de dos cargos de conspiración para cometer soborno de un funcionario federal, dos cargos de soborno a un funcionario federal, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, dos cargos de violación de la prohibición de que funcionarios públicos actúen como agentes de un mandante extranjero, un cargo de conspiración para encubrir lavado de dinero y cinco cargos de lavado de dinero.

Cuéllar reaccionó e indicó que ambos son inocentes.

“Antes de tomar cualquier medida, busqué de forma proactiva asesoramiento jurídico del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, quien me dio más de una opinión escrita, junto con una opinión adicional de un organismo nacional de bufete de abogados. Las acciones que tomé en el Congreso fueron consistentes con las acciones de muchos de mis colegas y en interés del pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado.

Asimismo, dijo que las acusaciones han sido difíciles para su familia.

“Como hijo de trabajadores inmigrantes, me enseñaron a levantarme temprano y trabajar duro. Eso es exactamente lo que siempre lo he hecho por la gente del sur de Texas. He dedicado el trabajo de mi vida a crear empleos aquí, mejorar la educación y asegurar nuestra frontera. Permítanme ser claro: me postulo para la reelección y ganaré en noviembre”, dijo.