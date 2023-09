Declaran inconstitucional la prohibición de espectáculos drag en Texas

Un juez federal anuló una ley de Texas que los defensores LGBTQ temían que prohibiría los espectáculos de drag en el estado y encarcelaría a los artistas.

La ley, que el gobernador republicano Greg Abbott firmó en junio, amplió la ley estatal existente para evitar que los niños se expongan a actuaciones sexualmente explícitas. Si bien la legislación, el Proyecto de Ley Senatorial 12, no cita específicamente al drag, los artistas drag temieron que se aprobara con la intención de criminalizar la forma de arte, que tiene profundos vínculos con la comunidad LGBTQ, y que reprimiría su libertad de expresión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La declaración de intenciones del proyecto de ley cita repetidamente los espectáculos de drag como una amenaza para los niños. Y el día que Abbott promulgó el proyecto de ley, compartió un artículo al respecto y escribió: “El gobernador de Texas firma una ley que prohíbe las actuaciones drag en público. Así es."

El juez de distrito estadounidense David Hittner, nominado por el presidente republicano Ronald Reagan, falló a favor de los demandantes y escribió que la ley “infringe de manera inadmisible la Primera Enmienda y obstaculiza la libertad de expresión”.

"No a todas las personas les gustarán o tolerarán ciertas actuaciones", escribió Hittner. "Esto no es diferente a la opinión de una persona sobre cierta comedia o géneros musicales, pero eso por sí solo no elimina la protección de la Primera Enmienda".

Hittner, quien bloqueó temporalmente la entrada en vigor de la ley el mes pasado, agregó que el “efecto paralizador que SB-12 tendrá sobre el discurso en general supera cualquier dificultad para el Estado de Texas”.

Los defensores de LGBTQ y los artistas drag celebraron el fallo.

“Los texanos LGBTQIA+, los propietarios de lugares, los artistas y nuestros aliados se unieron para defender la libre expresión en nuestro estado, y ganamos”, escribió en X la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas, que presentó la demanda en nombre de los demandantes. anteriormente Twitter. “Este trabajo no está terminado pero por ahora lo celebramos. ¡Larga vida al Drag de Texas!

Un portavoz del fiscal general del estado, Ken Paxton, el principal acusado en el caso que fue absuelto durante un histórico juicio político a principios de este mes, confirmó en un breve correo electrónico el martes por la noche que Paxton apelará el fallo.

El vicegobernador Dan Patrick, un republicano, también sugirió después del fallo que los legisladores intentarán nuevamente restringir las actuaciones de drag en el estado.

"lA SB-12, que impide que los niños estén expuestos a actuaciones de drag queens, tiene como objetivo proteger a los niños pequeños y a las familias", escribió Patrick en X. "Esta historia no ha terminado".

Los legisladores republicanos en más de una docena de estados están tratando de restringir las actuaciones de drag, particularmente en presencia de menores.

Montana y Tennessee han aprobado leyes que limitan explícitamente las actuaciones de drag de alguna manera, y otros cuatro estados (Arkansas, Florida, Dakota del Norte y Texas) aprobaron leyes este año que regulan las actuaciones de "adultos" y podrían usarse para apuntar o restringir el drag, según al grupo de expertos en políticas LGBTQ Movement Advancement Project. La ley de dragsters de Tennessee también fue declarada inconstitucional este año, y las leyes de Arkansas y Florida no son ejecutables en espera de demandas en curso.