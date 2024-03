Se quedaron sin la fiesta de quinceañera que pagaron y ahora la persona se declaró en bancarrota en el Valle del Río Grande

Al menos tres familias del Valle de Texas dijeron haber contratado a una persona para realizar la quinceanera de sus hijas en un salón pero estos eventos fueron cancelados de último momento. Ahora Rosa Barrera, la persona que estas familias contrataron, se declaró en bancarrota.

El proceso de bancarrota inició el 6 de marzo pero recién se ha dado una fecha oficial para que la involucrada y sus acreedores se vean en la corte.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La solicitud oficial de bancarrota de Barrera bajo el Capítulo 13 obliga al individuo a organizar sus deudas y establecer un plan de pago. En nuestro encuentro con ella ya nos advertía que ese sería el siguiente paso. Una de las afectadas recibió notificación.

"Recibimos las cartas y dice qué es lo que está pasando. Pero pos no estamos contento lo que dice porque es lo más, cómo que está esperando qué es lo que dice el juez", afirma Amy Martínez, una de las madres que se ha quedado sin poder celebrar la fiesta de quince años de su hija.

En la lista de acreedores aparecen las tres familias de nuestro reportaje inicial junto a más de 15 personas o instituciones. Este tipo de proceso es lento y los pagos pudieran tardar meses o años en concretarse.

"Fue algo que contratamos y que ella nos estafó. O sea no es de un préstamo como si le hubiéramos prestado algo", explica Myrna Pedraza, otra de las madres que planeó la quinceañera de su hija.

Recordemos que estas familias habían firmado contrato para realizar sus eventos este año, pero lo hicieron directamente con Rosa bajo Rossys florería y no directamente con el propietario del salón de eventos. Al romperse la relación laboral entre ambos los contratos de estas familias y sus eventos quedaron en el limbo.

"Un dinero que me tardé mucho tiempo en juntar para hacerle el gusto a mi hija y que ahora ya no vamos a, o sea que ya no lo tengo y que no veo esperanzas", admite Myrna Pedraza.

La corte federal recibirá a Rosa y a los afectados en la siguiente audiencia que tiene como objetivo establecer un plan, cambiarse al capítulo siete que la obligaría a vender propiedades para pagar o bien desestimar el caso.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 16 de mayo a las 9:30 de la mañana y los acreedores incluidos en el caso serán notificados por carta certificada.