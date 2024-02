Pagaron por quinceañera y se quedan sin fiesta en el Valle del Río Grande

Una quinceanera requiere de mucho tiempo, dinero y esfuerzo para organizarse tanto así que tres televidentes empezaron, sin exagerar, hace años a planear el gran evento para sus hijas pero ni toda la planeación las pudo prevenir a lo que se enfrentarían.

Sus contratos fueron firmados en el 2022 y 2023 y sus eventos se realizarían este año, pero de acuerdo a una llamada recibida en el mes de enero, tales eventos quedaron cancelados. Ya verá por qué.

"Cuando le dije ella lloró mucho o se puso muy sentimental porque era su sueño", explicó Mirna Pedraza, una de las madres que planeaba la fiesta de 15 años para su hija.

"Pues sí me puse triste porque era el sueño de mi hija", agregó Karina González, quien también planeaba quinceanera.

"No quiere ir a la escuela. No quiere nada porque ya le había dicho a sus amigos lo de la quinceañera. O sea, ella está destrozada", dijo Amy Martínez, madre que igualmente planificaba los 15 años de su hija.

Estas tres madres de familia han tenido que lidiar con ver a sus hijas desilusionadas. Ellas con tiempo empezaron a ver los detalles de las fiestas. Cada una decidió por razones diferentes realizar su evento en A&J Ballroom.

"Yo vi en el Facebook una promoción de este salón. Yo ahí comento o pregunto si se pueden hacer contratos para el 2024", dijo Mirna.

"Ah, yo me di cuenta porque una persona que conozco me recomendó. Dijo que había tenido la fiesta, la boda de su hijo", agregó Karina.

En una publicación de Facebook se muestra cómo el personal del salón de eventos refería, en ese entonces, a los posibles clientes con otra persona, Rosy. Las tres madres siempre trabajaron directamente con ella.

"Ella con llaves abre el salón. Me lo muestra, me dá precios y me hace el contrato pidiéndome $1,000 de enganche", dijo Mirna.

"A mi me dieron el número de Rossy y ella fue la que me abrió el salón. Yo siempre pensé que ella era la dueña. No sabía", agregó Karina.

Pero ojo, el contrato de las tres no está a nombre del salón. Está bajo Rossy florería. Ella misma firma los contratos y desglosa qué es lo que incluye el paquete y cuándo se debe saldar la deuda.

"Dejamos mil dólares en el salón. Los demás pagos ya de mes con mes, fueron en su negocio", señaló Amy.

Tanto Mirna como Karina y Amy, que en ese entonces ni se conocían, realizaron sus pagos a tiempo. Una de ellas incluso saldó la deuda por completo. Sin embargo, hace unas semanas empezaron algunos problemas.

"Que la señora le debe mucho dinero y que todos los contratos que tienen para el 24 van a ser cancelados porque ella le debe mucho dinero a él", dijo Mirna.

"Y el señor me dijo que sí estaba teniendo problemas con la señora Rosy, pero que todo se iba a solucionar para cuando fuera mi evento", afirmó Karina.

Telemundo 40 Responde contactó al dueño de A&J ballroom y se le ofreció la oportunidad de realizar una entrevista, pero este prefirió no participar. Sin embargo, en la cuenta de Facebook del negocio el primero de enero dieron a conocer que cortaban toda relación laboral con Rosa Barbosa y que no trabajaba más con ellos.

"Se tiene que hacer justicia. Ella tiene que pagar", dijo Amy.

Según lo que entendieron las afectadas, la señora Rosa Barbosa, Rossy, agendaba las citas y recibía pagos, a cambio ella reportaría cierta cantidad al propietario. Ambas ya acudieron a la policía de la Ciudad de Palmview donde se ubica el establecimiento a denunciar lo sucedido.

Por su parte, Rosa Barbosa nos recibió y aunque declinó dar entrevista en cámara, explicó que ella siempre ha estado dispuesta a solucionar el problema. Ella le ofreció a las afectadas realizar su evento en otro salón y que ella pagaría la diferencia, pero las clientas declinaron esa opción.

"Entonces, cómo voy a permitir que me haga un contrato de $500. Si no me puede regresar 6,000 que le di, me va a pagar $10,000 que cuesta el salón", cuestiona Mirna.

"Es todo lo que pido, que ella me pague mi dinero, que me devuelva mi dinero y los de las otras señoras", dijo Amy.



Rosa agregó que ha optado por declararse en bancarrota para poder crear un plan de restitución. Rossy floreria, el que era su negocio, ya fue traspasado a otro propietario.

El dueño de A&J Ballroom aclaró y así lo mostramos en esta historia, que los contratos no fueron firmados con él, por lo que él no puede cumplir fechas si no tiene ni documento ni dinero recibido de depósito o avances que lo obliguen a realizar un evento en su local. Las tres quinceañeras se planeaba se realizarían este mismo año, pero ahora no tienen salón y ni dinero para empezar un nuevo contrato.