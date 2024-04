Ford retira más de 456,000 Bronco Sport y Maverick por fallos con las baterías

NUEVA YORK (AP) - Ford está llamando a revisión más de 456,000 vehículos Bronco Sport y Maverick debido a un problema de detección de la batería que puede resultar en la pérdida de potencia de accionamiento, aumentando los riesgos de accidente.

Según documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera, los módulos de control de la carrocería y del tren de potencia de estos autos pueden no detectar cambios en la carga de la batería. Y cuando no se detecta, una carga baja de la batería puede causar una pérdida inesperada de potencia de accionamiento - incluyendo el estancamiento repentino o la incapacidad para volver a arrancar - y el uso de otras capacidades eléctricas como las luces de emergencia.

La llamada a revisión afecta a unos 403,000 Bronco Sports modelo 2021-2024 fabricados entre febrero de 2020 y marzo de 2024, así como a más de 53,000 Mavericks modelo 2022-2023 fabricados entre febrero de 2021 y octubre de 2022, según un informe de llamada a revisión del viernes.

¿Cuál es la solución al retiro de Ford?

Para solucionar este problema, los concesionarios recalibrarán los módulos de control de la carrocería y del tren de potencia de los vehículos afectados sin coste alguno. Las cartas de notificación a los propietarios se enviarán el 13 de mayo, según indica una carta de la NHSTA fechada el martes.

Si el remedio estaría disponible antes de mediados de mayo no estaba claro de inmediato. The Associated Press se puso en contacto con Ford para obtener más información el miércoles, incluyendo el número total de incidentes reportados hasta la fecha.

Hasta el 8 de febrero, según el informe de la llamada a revisión del viernes, Ford no tenía constancia de ninguna lesión relacionada con el problema, pero la empresa con sede en Dearborn, Michigan, tenía constancia de 917 informes de garantía relacionados, 11 informes de campo y 54 quejas de clientes. También había dos reclamaciones por daños materiales y tres informes no verificados de incendios.

Esta no es la única llamada a revisión que afecta a los propietarios de Bronco Sport.

La National Highway Traffic Safety Administration dijo la semana pasada que estaba investigando el remedio Ford había propuesto después de la llamada a cerca de 43,000 seleccionar Bronco Sport y Escape SUV, en el que la gasolina puede filtrarse de los inyectores de combustible en las superficies calientes del motor, aumentando el riesgo de incendios. La NHTSA dijo que el remedio no incluía la reparación de las fugas de combustible.