Policía revela nuevos detalles sobre el accidente en el que murió niño en Pharr

Nuevos detalles relacionados al accidente en el que Caleb Ramírez, de ocho años, murió mientras estaba en su bicicleta el pasado viernes alrededor de las 7:30 p.m. en la calle Eller, en Pharr, fueron revelados este lunes por la policía de dicha ciudad.

Según las autoridades policiales, el pasado viernes el conductor estaba saliendo en reversa a las 7:30 pm, luego dio marcha hacia adelante por la calle Eller donde el pequeño se encontraba y entonces fue golpeado por el vehículo.

"La investigación del accidente reveló que el conductor estaba saliendo en reversa de un complejo de apartamentos y luego procedió a avanzar hacia adelante (en dirección este) por la calle Eller, donde el niño que iba en bicicleta fue atropellado por la camioneta", indicó el asistente del Oficial de Información de la Policía, Michael Martínez.

Un día previo a las declaraciones de la Policía de Pharr, la familia del pequeño Caleb había relatado lo ocurrido. Ambas versiones coinciden en que el menor no fue golpeado cuando el vehículo daba reversa.

“Mi niño no fue atropellado de reversa. Mi niño fue atropellado con la troca corriendo. La troca se fue y minutos después regresó. Después ya no sé porque yo me fui al hospital con mi bebé”, explicó la mamá de Caleb.

Sin embargo, las autoridades indicaron que el conductor del vehículo permaneció en el lugar de la tragedia y está cooperando con la policía. "Las circunstancias que rodearon el accidente aún están bajo investigación exhaustiva por parte del Departamento de Policía de Pharr", añadió el escrito.

Los padres del pequeño, quienes se encuentran sin consuelo, aseguran que su hijo era un buen niño, que le gustaba jugar y el fútbol. Por ahora continúan asimilando que no lo verán más y que deben ser fuertes.

Mientras, la familia pide que se aclaren las cosas en la investigación y que puedan apoyarlos colocando reductores de velocidad en la calle.