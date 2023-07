El príncipe Harry podrá llevar a juicio a este periódico por presunta actividad ilícita

LONDRES - El príncipe Harry, hijo menor del rey Charles III y la fallecida princesa Diana, podrá llevar a juicio a News Group Newspapers (NGN), propietario de "The Sun" y el desaparecido "News of The World", por presunta actividad ilícita en la obtención de información sobre él.

Así lo ha determinado este jueves el juez Timothy Fancourt, después de que en una vista en abril el grupo periodístico le pidiera que desestimara la demanda - que incluía también acusaciones de interceptación de teléfonos- por el hecho de que Harry había tardado más de los seis años preceptivos en presentarla.

En su fallo de hoy, el magistrado del Tribunal Superior descarta no obstante que puedan proceder a juicio las alegaciones concretas de escuchas ilegales, al concluir que, en ese caso, el duque no podría fundamentar por qué esperó hasta 2018 para querellarse, cuando supuestamente habían empezado a mediados de los años 1990.

Fancourt consideró en este sentido que carece de "credibilidad" el argumento esgrimido por el duque en las audiencias preliminares de que había un pacto secreto entre las cabeceras de Rupert Murdoch y la Casa Real para postergar cualquier posible querella hasta que se resolvieran previamente las presentadas por decenas de famosos y gente corriente.

El juez ha decidido que sí puede ser juzgada la parte de la demanda que aduce que los periódicos recurrieron a actividades ilícitas "para extraer información confidencial de terceros", con la posible "contratación de investigadores privados para realizar estos y otros actos ilegales".

Fancourt considera que, en este punto, el duque tiene posibilidades de probar en un juicio que, por carecer de la información suficiente, no pudo haber tramitado su querella antes de cuando lo hizo.

Un portavoz de NGN ha declarado que el dictamen es "una victoria significativa" para la compañía, al haber desestimado el tribunal las acusaciones relativas a las escuchas en buzones de voz de móviles.

"Esto reduce sustancialmente el alcance de la reclamación", ha afirmado en un comunicado.

El escándalo de las escuchas masivas a famosos, políticos y gente corriente obligó a Murdoch a cerrar en 2011 el "News of The World", tras la detención y procesamiento de varios directivos.

Está previsto que el juicio contra NGN, que se suma a otros que Harry tiene en marcha contra otros periódicos por el mismo asunto, empiece en el Tribunal Superior de Londres el año próximo.