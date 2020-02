Guía para programar tu televisor para ver Telemundo 40 en el Valle del Río Grande

MCALLEN - Telemundo 40 realizó una transición a un nuevo transmisor con una señal mucho más fuerte y un alcance más amplio. Debido a esto, debes reprogramar los canales de tu televisión para no perder la señal de Telemundo 40.

Esto solo te afecta si eres un televidente que ve nuestra programación mediante a una antena UHF a través del aire, sin una compañía de cable o satélite.

Es importante que reprogrames los canales ya que si el escaneo de canales se realiza antes de lo previsto no tendrá efecto alguno para continuar disfrutando de la programación de Telemundo 40 sin interrupciones.

Si tienes preguntas sobre este proceso, puedes llamarnos al 1-855-999-1518 o solo seguir las instrucciones debajo:

Español:

Asegúrate de tener una antena VHF / UHF conectada a tu televisor

Ir al menú de Ajustes o "Settings" de tu televisor

Selecciona "Configuración de canales" o "Búsqueda automática de canales"(o similar)

Selecciona "Antena" y / o "Aire"

Selecciona “Auto-programar”

Tu televisor puede tardar entre 3 y 15 minutos, ya que busca los canales en tu área

Inglés:

Make sure you have a VHF/UHF antenna connected to your TV

Go to your TV menu

Select “Channel Setup” (or similar)

Choose “Antenna” and/or “Air”

Run “Auto-program”

Your TV may take from 3 to 15 minutes as it searches for channels in your area

Si tu televisor no es digital, pero tiene un decodificador digital, consulte el manual de su decodificador para saber cómo agregar canales.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) también explica lo que debes tener en cuenta durante la transición de la televisión de transmisión abierta, solo haz clic aquí para consultar. La FCC también ofrece una línea de ayuda marcando al: 1-888-225-5322.

Y si tienes dificultades, estamos aquí para ayudarte. Puede contactarnos para obtener ayuda con el proceso de escaneo, haciendo clic aquí.