Confirman primeros casos de la variante Delta en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas - La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, confirmó este jueves la circulación de la variante Delta de COVID-19 luego de que 5 pacientes de diferentes municipios del Estado resultaran positivos a la cepa, por lo que reiteró el llamado a reforzar las medidas preventivas.

Se trata de un hombre de 55 años, una mujer de 63 años, una mujer de 42 años, un hombre de 79 años, y otra mujer de 63 años residentes en los municipios de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Tras la notificación, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud, activó los protocolos de bioseguridad sanitaria para identificar a las personas con las que hayan tenido contacto y pudieran ser casos sospechosos”, sostuvo la Secretaría de Salud en un comunicado.

De la misma forma, la SST está monitoreando para atender posibles brotes y prevenir un incremento de casos y hospitalizaciones en municipios donde hay una mayor concentración poblacional.

Molina Gamboa pidió a la población no bajar la guardia y evitar salidas innecesarias aun si ya se han vacunado, lavarse las manos de forma correcta y frecuente, no saludar de beso, mano o abrazo, usar cubrebocas en cualquier espacio público, mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones y no exponer a los más vulnerables a un contagio.

De acuerdo con las autoridades de salud, en Tamaulipas ya se ha detectado casos de otras variantes del COVID-19 como la variante Alfa (Reino Unido), variante Gamma (Brasil) y ahora la variante Delta (India).