Monedas valiosas: aplicación de celular permite saber si la que tiene vale una fortuna

¿Tiene monedas antiguas o de colección y no sabe cuál es su verdadero valor? No se preocupe, ya que existen una aplicación móvil que le permite escanear con su celular y saber el valor real de sus monedas.

De diversas denominaciones, formas y colores, decenas de monedas son buscadas por los coleccionistas día con día. Si usted tiene monedas antiguas con características extrañas y buscas conocer su valor para venderlas, una aplicación móvil te ayudará a determinar su valor.

"Hay un libro como este (Coins & Prices: A Guide to U.S., Canadian and Mexican Coins) trae monedas mexicanas, canadienses y tambien de Estados Unidos. En este libro nos da el valor de acuerdo a la gradacion o condiciones de la moneda. Pero también hay otras aplicaciones en el teléfono o en internet donde uno puede tomar la foto de la moneda", indica Jesús Solano, experto coleccionista de monedas en McAlllen.

La aplicación de la que habla el experto es Maktun y no solo es recomendable para expertos coleccionistas. También los aficionados se pueden beneficiar de este tipo de app, ya que utilizarla es muy sencillo. Sólo necesita tomar una fotografía de la moneda que quiera conocer su valor. La aplicación se encargará de escanearla para mostrarte información precisa sobre su valor en el mercado. Además, puedes compartir información con otros usuarios para hacer posibles negociaciones o intercambios.

"Estas aplicaciones por internet o en el celular o ya sea con el libro, son básicamente herramientas. Debemos basarnos en lo que es la demanda de la moneda y la oferta, lo que el mercado dicta", aclara Solano. Es importante saber que si quiere vender una moneda antigua, debe formar parte de alguna edición limitada que esté fuera de circulación, para que adquiera un valor más alto en el mercado.

Esto es solo un punto de partida. Recuerde que el valor específico de estas monedas puede cambiar dependiendo de qué tan bien conservadas estén, así como el tiempo que salió de circulación, entre otras características especiales. Pero sin dudas, con la aplicación podrá salir de dudas y tener un dinerito extra.