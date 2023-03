Expertos del Condado Hidalgo explican cómo identificar monedas valiosas y qué hacer

¿Qué haría usted si le dicen que la moneda que quizás tenga en su bolsillo podría valer miles de dólares? Decidimos explorar el tema y dialogar con dos expertos para responder las inquietudes del público, que se pregunta qué hacer para salir de dudas si tienen o no una moneda valiosa.

Muchas han sido las dudas y preguntas de nuestros televidentes sobre cómo identificar estas monedas y a dónde poder llevarlas para su revisión. Por lo que acudimos a los expertos Edgar Navejar y Jesús Solano, quienes son del Club de Coleccionistas de Monedas del Condado Hidalgo.

¿Qué significa este libro?

Jesús Solano, quien es coleccionista de monedas además de ser aficionado a la numismática, disciplina que estudia las monedas y medallas, principalmente las antiguas, explica que el libro es un álbum donde "los que se toman este hobby en serio, coleccionan la moneda, por ejemplo, el Kennedy, el medio peso, que son 50 centavos y se ponen aquí para conservarlas en buen estado, pues que no se vayan a maltratar. Este es un álbum que tiene más o menos 64 monedas. Es uno de tres de los álbumes y más o menos tiene un valor de $600. Las monedas son sin circular de alto grado en la numismática. Entonces esto es algo por lo que se puede empezar".

En redes sociales la moneda que es la súper estrella en este momento es la de 50 centavos. Precisamente la que está en este libro.

¿Pero cómo saber en casa si tienen una moneda valiosa?

"Bueno, primeramente recomiendo como algo para todas las personas que empiezan, que obtengan una lupa y vean si la moneda tiene alguna anomalía o ya sea un error de acuñación o algo. Esas monedas son clasificadas en otra categoría. Y también no porque tenga un error no quiere decir que no valga nada. Vale tal vez hasta más que una que está en un alto grado y pueden usar este libro (Coins & Prices) para poder identificar el año cuando fue acuñada. En qué ciudad, cuál fue la casa de acuñación del gobierno", dice Solano. El libro ofrece información sobre monedas canadienses, mexicanas y de Estados Unidos.

¿A dónde pueden acudir si creen tener una moneda valiosa?

Si tienen preguntas, dudas o monedas que crea que puedan ser valiosas pueden acudir al Club de Coleccionistas de Monedas del Condado Hidalgo, quienes tienen una junta cada mes y una subasta. También el viernes 17 de marzo tienen un show en la Cámara de Comercio de McAllen, ubicada en el 1200, de la avenida Ash, en McAllen. El evento comienza a las 6:00 de la tarde. Allí un experto va a sacarlo de la duda.