Aseguran inocente ha permanecido preso 21 años y pruebas de ADN lo podrían exculpar

Han transcurrido 21 años desde que Gustavo López Mireles, un hombre del Valle del Río Grande, fuera sentenciado a cadena perpetua por un homicidio que según su familia, no cometió. Ahora ellos piden se les permita comprobar su inocencia.

Para lograrlo, los familiares de López Mireles se presentaron en la Corte de Apelaciones del Distrito 13, en el sur de Texas, acompañados de abogados del Proyecto Inocencia pidiendo justicia y una oportunidad para demostrar que todos estos años han tenido tras las rejas a la persona equivocada.

López Mireles fue acusado de matar a Mary Jane Rebollar en junio del 2001, en Donna. Un año después fue hallado culpable y condenado a vida en prisión. Este hombre lleva 21 años preso esperando el día en que pueda salir de prisión.

Hoy sus hermanos piden justicia y la oportunidad de demostrar su inocencia. “No. Nunca hemos dudado. Siempre hemos dicho que es inocente”, afirma convencido Juan Mireles, hermano de Gustavo. La familia ha luchado por dos décadas contra un sistema, que señalan, ha sido complicado. “Todos estos años hemos luchado. No hay ningún año en que no hemos luchado; andando, investigando y agarrando documentos que a veces no nos quieren dar”, afirma Leonor Mireles, también hermana de Gustavo.

Este miércoles la familia Mireles asistió a una audiencia en la Corte de Apelaciones del Distrito 13, en el sur de Texas, donde los abogados del Proyecto Inocencia piden al panel de jueces que se les permita examinar 20 artículos de evidencia presentados durante el juicio de 2002 para obtener nuevas pruebas de ADN. “Este es un caso de ADN y sin ese ADN el estado, como pudieron escuchar hoy, no hubiera asegurado una condena”, afirma Jessi Freud, del Proyecto Inocencia de Texas .

Inicialmente Mireles fue condado a asesinato capital, pero en el 2018 se desestimó dicho cargo y se le presentó solo un cargo de homicidio. Abogados del Proyecto Inocencia confían que las nuevas pruebas de ADN le darán la libertad a Mireles. “Creo que la corte escuchó argumentos convincentes para determinar la razón para ratificar la decisión de la corte y esperemos esa sea la decisión”, opina Chase Baumgartner, también del Proyecto Inocencia de Texas.

“Gustavo tiene una familia maravillosa que lo ha defendido incansablemente. Él y su familia nos contactaron y nos dijeron que es inocente y necesita representación legal en este importante asunto del capítulo 64. Decidimos que creemos en su inocencia y que tiene derecho a exámenes de ADN y queremos ayudarlo”, añade Jessi Freud.

La corte de apelaciones podría demorar entre ocho y 12 meses para tomar una decisión en torno a este caso. Así que hay que esperar para saber si se permitirá acceso a la evidencia para realizar las pruebas que confían podrían darle la libertad.