Residentes en Hacienda West viven sin energía eléctrica y a la espera de AEP Texas

Los residentes de la colonia Hacienda West, en el Condado Cameron, se encuentran sin servicio de energía eléctrica y quieren acción por parte de la compañía AEP Texas para dejar atrás la pesadilla que les ha tocado vivir.

Por su parte, los habitantes exhortan a las autoridades a que visiten la colonia para que vean la dura situación que están padeciendo al no contar con el servicio de luz. "Acá en Hacienda West la gente come", destaca Rosalba Guzman, quien advierte que las personas tienen que comprar a diario lo que van a comer porque las altas temperaturas. descompone su comida.

Resolver el asunto de la electricidad está en manos de la compañía AEP Texas, ya que son ellos quienes pueden hacer posible que estas personas tengan electricidad en sus hogares.

"Los comisionados que están encargados de hacer algo, de ayudarnos, que pronto se muevan y que podamos ver resultados", indica Juan Espinoza, otros de los afectados por la falta de servicio de energía eléctrica.

Hasta el momento, son 20 las familias afectadas por la ausencia de servicio eléctrico. Sin embargo, preocupa que continúen llegando más personas a la colonia y el problema se convierta en uno más grande. No tener electricidad, dice Rosalba, quien afirma que la situación afecta la salud. "Hay niños con vómitos, diarreas, deshidratación", añade.

Estas preocupaciones formaron parte de los comentarios que los habitantes de Hacienda West expusieron durante una Junta de Comisionados, donde salió a relucir que en un inicio "la persona que les vendió no había pagado por la infraestructura que tenía que pagar", explicó la comisionada Sofía Benavides. Sin embargo, la persona al fin pagó la deuda pero AEP Texas está atrasada en sus labores, por lo que las familias tendrán que seguir esperando entre seis meses y un año.

Mientras tanto, tanto el juez del condado como los comisionados, han bloqueado que se continúen vendiendo terrenos en el área hasta que los residentes no cuenten con el servicio de energía eléctrica y el área pueda ser habitable.

Lo más triste, dice Rosalba, es que realmente no hay una fecha exacta para que tengan servicio eléctrico y se cuestiona cómo una compañía como AEP Texas "no tenga y no esté preparado para una contingencia como esta. Porque realmente mi comunidad está pasando por algo muy difícil, es bien injusto".