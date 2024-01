Refugios disponibles en el Valle del Río Grande para protegerse del frío

Una vez más las bajas temperaturas representan un peligro para personas que carecen de una calefacción eficiente o un hogar lo suficientemente cálido como para hacerle frente al frío que se espera afecte próximamente el Valle del Río Grande.

A continuación les presentamos los albergues disponibles. Recuerde que algunos de estos lugares le van a pedir que presente una tarjeta de identificación para poder dormir en ellos. Igualmente, solicitan que lleve sus medicamentos, de ser que tome alguno. También se recomienda presentarse con su almohada y cobija.

Refugios:

Condado Hidalgo

Dónde: Mission (Mission Parks & Recreation)

Cuándo: lunes 15 y martes 16 de enero

Hora: 6:00 p.m. hasta 8:00 p.m. del día siguiente.

Dirección: 721 Bryan Rd, en Mission.

Debe llevar una manta, almohada, medicamentos, identificación personal, artículos de aseo y refrigerios. Recomiendan el uso de cubrebocas y también habrá espacio que permite el distanciamiento físico.

Dónde: Edinburg (Dustin Sekula Memorial Library)

Cuándo: lunes 15 de enero a martes 16 de enero

Hora: 8:00 p.m. a 8:00 a.m.

Dirección: 1906 S de Closner Blvd.

Debe llevar sus medicamentos y alimentos no perecederos. No se permiten mascotas.

Donde: McAllen (Salvation Army)

Cuándo: lunes 15 de enero

Dirección: 1600 N 23rd St, McAllen, TX

Dónde: First Baptist Church

Cuándo: lunes 15 a martes 16 de enero

Hora: 6:00 pm a 7:00 am

Dirección: 600 S. avenida Kansas