Padres temen Programa de Lenguaje Dual sea eliminado en McAllen

Padres cuyos hijos forman parte del Distrito Escolar de McAllen acudieron este lunes 30 de octubre a la Junta de la Mesa Directiva con una petición, que no se elimine el Programa de Lenguaje Dual.

Este programa es diferente al Programa de Educación Bilingüe en las escuelas, ya que permite al alumno hablar, leer y escribir un segundo idioma sin olvidar el primero. Sin embargo, los padres temen que con la llegada del nuevo superintendente a McAllen ISD el programa se elimine.

El Distrito Escolar de McAllen comenzó el Programa de Lenguaje Dual en el 2013. Actualmente hay unos 7,500 estudiantes bilingües, pero uno de cada cinco participan en el Programa de Lenguaje Dual.

Según Laura Sandoval, cuyos hijos estudian en McAllen ISD, el bilingüismo es muy importante para el desarrollo de sus hijos. Principalmente para que cuando sean grandes tengan más oportunidades.

Padres como Elfega Castro se han beneficiado programa. “Yo, por ejemplo, no domino el idioma. Realmente me ha costado, pero el programa me ha ayudado a poder durante toda su educación, sentarme con ellas, poderles explicar porque ellas no han aprendido el idioma. Ellas saben cosas académicas y yo he podido ser el pilar en su educación”, dice la mujer.

Miembros de la organización Padres Unidos para la Educación Dual de Excelencia o RGV Puede acudieron a apoyar a estos padres que temen el programa sea reducido o eliminado con la llegada del nuevo superintendente. …

Por su parte, Yuri Cuellar de la Cruz, padre de familia, dijo que “le pediríamos que por favor considere lo que estamos viviendo día a día. Que esta área necesita personas y niños que puedan comunicarse en los dos idiomas”.

“Es tan importante en este momento por qué hoy tenemos un nuevo superintendente que va a empezar el 6 de noviembre y la última vez que esto pasó, que tuvimos un nuevo superintendente, cerraron 15 de las 20 escuelas del programa dual”, indicó Mariana Alessandri, cofundadora de RGV Puede.

El programa ahora se ofrece en siete primarias, una secundaria y una preparatoria.

“Los vengo a invitar a que continúen apoyando el programa dual pero también a expandirlo a otras escuelas porque ahorita no todos los estudiantes bilingües tienen esa oportunidad de participar en el programa. Lo pueden hacer si se transfieren a otras escuelas”, destacó Karina Chapa, directora ejecutiva de Maestros Bilingües en Texas.

Y es en el mundo actual, ser bilingüe, bicultural y biletrado beneficia a los estudiantes en muchos sentidos.

Es importante señalar que recientemente el Distrito Escolar de McAllen fue reconocido a nivel estatal y nacional por tener uno de los mejores programas duales implementados en nuestra región.