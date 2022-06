Madre busca justicia para hijo encamado que presuntamente fue víctima de negligencia

Una madre busca justicia para su hijo luego de que lo internara en un asilo católico en San Juan y presuntamente fuera víctima de negligencia.

Faustino Porras quedó en estado vegetativo a raíz de una cirugía de emergencia realizada en California y su madre lo trasladó al sur de Texas a un asilo en San Juan, ya que requiere atención constante.

“Me gustó (el lugar) porque pertenece a la iglesia. Para mí era lo máximo el San Juan Nursing Home”, indicó Oralia Porras, madre Faustino y quien está demandando a dicho centro.

Faustino ingresó al lugar en abril del 2017 y durante más de un año su madre asegura que vivió un calvario. “En un año y tres meses que estuvo ahí mi hijo sufrió golpes, moretones, calenturas que nadie me decía por qué, infecciones, su cara inflamada y sus ojos, lleno de ronchas”, afirma esta madre a Telemundo 40.

Todo ese tiempo, Oralia dice haberse quejado una y otra vez con el personal del asilo, sin ser escuchada y documentó cada incidente tomando fotos. Lo que más le atormentaba era ver cómo la salud de su hijo se deterioraba sin que ella pudiera hacer nada.

“Me sentía muy mal. El me miraba y yo sentía que me decía: ¿Por qué me tienes aquí?”, añade la mujer visiblemente afectada. Precisamente esa súplica la llevó al límite.

“Me tardé un año y tres meses para hacer todos los trámites y al fin logré llevármelo para la casa. Mi hijo ahorita está que no es nada de lo que el era cuando estaba en el nursing home. Mi hijo es otra persona”, afirma Oralia, por lo que decidio buscar asesoría legal.

“Con tan solo ver las fotos, tú sabes que esto está mal”, afirma Alex Martínez, abogado de la familia Porras quien está a cargo de una demanda contra el centro de cuidado de adultos.

“Estamos tratando de obtener respuestas y estamos tratando de obtener justicia. Nosotros hemos contratado peritos, expertos que se enfocan en esta área y en esta industria y hemos podido avalar las sospechas de la familia que fue víctima de abuso”, asegura.

Telemundo 40 contactó a la Diócesis Católica de Brownsville, a cargo de la supervisión del asilo y en un comunicado, señalan que “durante 56 años, la prioridad de San Juan Nursing Home ha sido el cuidado de cada residente respetando la dignidad de cada persona. El personal está comprometido a ser atento en cada aspecto del bienestar de los residentes”.

“Debido a que el bienestar de cada residente es primordial e importante para la operación de San juan Nursing Home, personal administrativo considera estas acusaciones con seriedad y está investigando los reclamos”, añade la diócesis.

“Esto no se va quedar así.No voy a dejar que otra gente pase por lo mismo”, asegura Oralia, quien actualmente está a cargo de cuidar a su hijo, que tiene 45 años y está encamado.