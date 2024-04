Piden a víctimas de abuso sexual de sacerdotes que se llenen de valor y hablen

A solo días de que se diera a conocer que dos sacerdotes de la Diócesis de Brownsville fueron removidos ante denuncias de índole sexual, grupos de apoyo a víctimas de abuso por parte de sacerdotes exhortaron a las personas que han pasado por esa situación a que no guarden silencio.

La Organización de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) junto a la organización Call to Action llamaron la atención de la víctimas dicho abuso en el Valle del Río Grande. El lugar seleccionado para enviar su mensaje fue cerca de la Basílica de San Juan y su propósito era apoyar y educar sobre la importancia de creer y brindar auxilio a aquellos que denuncian este delito.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Es momento de escuchar los sobrevivientes de abuso sexual del clero. Ahora es el momento de crear un cambio", dijo una integrante de SNAP. Además, durante el evento leyeron testimonios de víctimas. Aseguran que el abuso que ha existido por años en la Iglesia Católica no puede pasar desapercibido.

“Que no se silencien. Que no se queden calladitos. Que si ya se están sintiendo con un poquito de valor, pues les animamos que saquen más valor y que hablen porque la única forma de sacar esta enfermedad de la iglesia católica es exponiéndolo a la luz”, dijo Martha Sánchez, de la organización Call to Action.

Una segunda denuncia por conducta sexual inapropiada contra el monseñor Gustavo Barrera, exsacerdote de la Diócesis de Brownsville, está siendo investigada por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Cameron.

Por su parte, el abogado de Barrera aseguró que se siente un poco confundido con estas nuevas acusaciones.

“Estamos en el limbo. Tenemos estas malas acusaciones las cuales no nos han dicho qué son en realidad y sin ninguna manera de responder. La última acusación es de hace 35 años. Esta podría ser también, y siempre hay impostores, cuando hay publicidad siempre tratan de sacar ventaja y hacer dinero”, destacó Ed Stapleton, abogado del Monseñor Barrera.

En una carta publicada por el abogado del sacerdote dice que barrera fue despojado de sus funciones sacerdotales antes de conocer las acusaciones contra él y que había sufrido por el comunicado de prensa emitido sobre las acusaciones antes de tener la oportunidad de defenderse.