Joven lo perdió todo en incendio pero con determinación y fortaleza culminó estudios universitarios

Katlynn Ambriz, estudiante del South Texas College, aún recuerda el día en que el hogar de su familia se incendió perdiendo todas sus posesiones materiales.

Un calentador provocó que el fuego destruyera su casa en Rio Grande City, la que había albergado a su familia durante generaciones.

"Recuerdo que lo perdimos todo y sentimos que nos habían arrebatado todo lo que nos convertía en una familia", cuenta Ambriz. "Pero a medida que todos nos uníamos, empezamos a conocer a gente que tenía el increíble corazón de ayudarnos. Me motivó a empezar a trabajar como voluntaria y a ser activa en mi propia comunidad, lo que me ha llevado a mis futuros planes profesionales", explica la joven.

En el otoño de 2021, la madre de dos hijos y estudiante universitaria dijo que no tenía reservas en estudiar para obtener un título en Trabajo Social y matricularse en STC.

Ahora, más de dos años después, Ambriz se gradúa con un título asociado en Trabajo Social y se transferirá para continuar su educación en la Universidad de Texas Rio Grande Valley, Texas A & M Kingsville o a la Universidad de Nuestra Señora del Lago para continuar su educación y trabajar para obtener su licenciatura, maestría y doctorado en Trabajo Social.

Ella fue parte de los 2,683 graduados que recibieron un certificado o título asociado durante los ejercicios de graduación de STC.

"Lo que siempre me ha hecho seguir adelante es saber que soy la primera de mi familia en obtener un título", afirma Ambriz. "Mis dos hijos también me inspiran porque trabajo por una vida mejor para ellos. Quiero que vean que nunca renuncié a mis objetivos, incluso cuando había grandes obstáculos en mi camino. Recibir este título demuestra que lo que hago da sus frutos. Pienso seguir adelante y no dejar nunca de aprender", señala.

Entre sus muchos logros, Ambriz es miembro de la Sociedad de Honor Phi Theta Kappa, una organización internacional que ofrece oportunidades de liderazgo y servicio a los académicos que mantienen un promedio de 3.5 o más.

Como miembro de Phi Theta Kappa, también ha sido nombrada recientemente miembro del All-Texas Academic Team y formó parte de un grupo de estudiantes reconocidos en una ceremonia especial de entrega de medallas celebrada en Dallas en abril.

El All-Texas Academic Team rinde homenaje a los estudiantes más destacados de los colegios comunitarios que tienen previsto trasladarse a instituciones de cuatro años o incorporarse al mercado laboral. Texas es uno de los 39 estados participantes que organizan ceremonias del All-State Academic Team a través de Phi Theta Kappa.

También ha sido nombrada miembro de la National Society of Leadership and Success (NSLS, por sus siglas en inglés), una sociedad de honor nacional con más de 750 secciones y más de 1.8 millones de miembros en instituciones de todo el país. NSLS proporciona un programa paso a paso para que los miembros desarrollen sus habilidades de liderazgo a través de la participación en su campus o en línea.

"Me encuentro entre los estudiantes que realmente quieren ayudar y que sienten pasión por ayudar a la gente. El mensaje más importante que tengo para quienes tienen objetivos similares es que tengan paciencia", dijo Ambriz. "En mi caso, hubo muchos momentos en los que quise rendirme hasta que me di cuenta de que las mejores cosas de la vida nunca llegan deprisa. Lleva tiempo llegar a donde quieres estar, pero merece la pena", indica.

Con la graduación cerca, Ambriz dijo que siempre recordará cómo, tras el incendio de la casa, todavía había gente en la comunidad que se unió para ayudar a su familia en su momento de necesidad.

Esa experiencia, por trágica que fuera, inspiró su propia carrera como trabajadora social con el objetivo de devolver algo a los demás.

"Incluso con todo lo que ha pasado, sigo perseverando, y pienso ser la primera de mi familia en obtener una licenciatura y luego un máster. Sigo esforzándome por mis hijos", dijo Ambriz. "Espero hacer un cambio en mi comunidad con el objetivo de ayudar a los niños que realmente necesitan esa ayuda y a sus familias".

STC celebrará su ceremonia de graduación el 9 de diciembre en el Bert Ogden. Arena a las 9 a.m., 1 p.m. y 4 p.m.