Abandonó estudios en derecho pero la vida la llevó otra vez a la universidad a cumplir su sueño

Nora Lizette Dole nació en Honduras y las vueltas que da la vida se encargaron de traerla al Valle del Río Grande, donde cumple su sueño de prepararse académicamente estudiando en South Texas College (STC por su siglas en inglés).

En su país Dole se había propuesto obtener una licenciatura en derecho pero un viaje a Estados Unidos cambió su vida para siempre.Llegó sola a Miami Beach, Florida, para rencontrarse con su ahora esposo por 17 años, a quien conoció durante un viaje previo a visitar a la familia.

“Fue todo un torbellino; sucedió tan rápido: nuestra relación, pero sabíamos que estábamos hechos el uno para el otro”, dijo. “Pero para que esto sucediera, tuve que renunciar a mucho en Honduras. Y estaba lista para hacer eso”, explica Dole.

Mudarse a Florida significó dejar la facultad de derecho, dejar un empleador que la había asesorado y ayudado a alcanzar niveles gerenciales y por un corto tiempo, dejar a sus dos hijos en Honduras.

“Trabajamos duro para reunirnos rápidamente con ellos, no hubo demora”, dijo Dole. “Y ahora están sobresaliendo en la universidad y en la vida como ciudadanos estadounidenses. Tienen todo lo que siempre soñé que podía darles. Estoy muy orgulloso de ellos”, añade.

Aunque ella se ha desempeñado con éxito en varios trabajos, desde ventas, mercadeo y contabilidad hasta recursos humanos y gestión de campañas políticas, le faltaba una cosa: un título universitario.

Entonces, cuando la recesión golpeó a Florida en 2008, ella y su esposo fueron despedidos. En ese momento no tuvieron más remedio que mudarse a Texas, como recomendó la familia.

“Mi cuñado ayudó a mi esposo a conseguir trabajo y yo encontré trabajo como conserje en UTRGV (Universidad de Texas Rio Grande Valley) trabajando hasta las 3:00 a.m. y haciendo malabarismos con otro trabajo de medio tiempo como maestra de guardería”, dijo. “Esto no me dejaba tiempo para la escuela, pero mi corazón me decía que necesitaba volver por mí, por mis hijos, por mi familia”, afirma.

Después de ocho años haciendo malabarismos con dos trabajos que, según ella, no la llevaban a ninguna parte, se unió a la familia STC y encontró su camino de regreso al salón de clases en 2017.

“Necesitaba un horario que me permitiera volver a la escuela y STC me lo dio”, dijo Dole. “Ha sido una clase a la vez, un día a la vez, pero lo estoy haciendo. Ha sido un desafío transferir algunas de mis clases de Honduras aquí, pero creo en el proceso y el viaje. No es fácil, pero está funcionando. Yo no me doy por vencida."

Dole ya obtuvo un título de asociado en Justicia Criminal para complementar su conocimiento de la ley y actualmente está trabajando para obtener una licenciatura en Liderazgo Organizacional, que está completando en línea, todo mientras mantiene STC limpio y presentable para estudiantes, profesores, personal y visitantes.

“Estoy muy agradecida y agradecida con STC por darme esta oportunidad que me cambió la vida”, dijo. “Todos en mi familia tienen un título universitario y ahora yo también”, añade.

Hoy, los hijos de Dole son estudiantes de posgrado con carreras en UTRGV, liderando y dirigiendo equipos.

“Creo que les he dado un buen ejemplo. Mostrándoles que nunca es demasiado tarde para obtener una educación”, dijo Dole. “Y siempre estoy abogando por STC. Dondequiera que voy, le hablo a la gente sobre todas las oportunidades y recursos que tiene para ofrecer. Me dio nuevas oportunidades y también puede darles a otros la oportunidad de una vida mejor”.

El objetivo de Dole es eventualmente ascender dentro de STC y convertirse en un líder para los demás; y con este éxito espera reencontrarse con su madre y su hermana, quienes permanecen en Honduras, y traerlas a casa.

“STC me dio trabajo, me dio una educación y un hogar”, dijo. “Estados Unidos fue un nuevo comienzo para mí, un nuevo comienzo. Y gracias a STC, sé que una vez más encontraré el éxito y nuevas oportunidades, con suerte aquí en STC”.