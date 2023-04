Joven pedalea desde Reynosa hasta McAllen para cumplir sueño de obtener carrera universitaria

Ni el idioma ni su medio de transporte ha sido una barrera para que Víctor Moreno pedalee por 30 minutos desde Reynosa hasta McAllen para poder asistir a la universidad. Pero más que cansancio, lo que él tiene son deseos de cumplir su sueño.

Son muchos los estudiantes que luchan por superar las barreras, pero Víctor ha encontrado una forma única de hacerlo. Este estudiante del Technology Campus del South Texas College, admite que en un inicio tenía bastante miedo, pero simplemente tomó la decisión.

Su día comienza a las 5:00 de la mañana en su hogar ubicado en Reynosa, México; y el Puente Internacional es parte de la ruta que tiene que tomar. Con el muro que divide a Estados Unidos de México al fondo, Víctor pedalea con un solo pensamiento en mente, alcanzar su objetivo de ser ingeniero en mecánica.

"Me ha tocado, por ejemplo, en fechas de agosto, que fue cuando empecé el semestre pasado, que se hacen filas de hasta dos horas (en el puente internacional)", relata Víctor, quien ha enfrentado muchas dificultades en su vida pero ha encontrado apoyo en la universidad y en su propia perseverancia. El joven ha recibido becas para pagar sus estudios, libros e incluso pudo ahorrar para comprar la bicicleta.

"En sí, digamos, el problema para mí ha sido más que nada el dinero. El semestre pasado nada más venía dos días. por ejemplo, antes yo tenía un gasto como de $10.00 por día más o menos. Por ejemplo, por semana me hacía como $400 u $800 por semana. No! Simplemente no se podría", recuerda Víctor.

Aunque este joven no tiene las mismas condiciones que otros estudiantes, él ha demostrado que nada puede detenerlo en la búsqueda de su meta. "Una de las cosas que yo puede ver en Víctor fue que tenía un interés muy grande de venir a estudiar", relata Jorge Cantú, reclutador de South Texas College.

Hoy más que su medio de transporte, la bicicleta se ha convertido en su aliada para que Víctor pueda obtener una educación universitaria.