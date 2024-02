Jefe de la Policía de Donna: “Ella dice que yo la agarré y traté de besar”

El jefe de policía de Donna, Gilbert Guerrero, se presentó este lunes a trabajar y asegura que nunca hubo pruebas suficientes relacionadas a acusaciones que se hicieron en su contra.

Desde un principio el agente policiaco aseguraba que las acusaciones carecían de fundamento y que él estaría esperando el resultado de la investigación. En su opinión, esto fue con el objetivo de afectar su carrera y dice que en sus más de 35 años de carrera no había tenido quejas similares.

"Ella dice que yo la agarré y traté de besar. ¿Cuándo? No había pruebas. No hay nada", relató Guerrero. "Hubieran investigado primero antes de haberme suspendido. Me violaron mis derechos. No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron nada, pero aquí estoy", agregó.

Guerrero denunció que en los últimos años de trabajo, específicamente en los últimos dos, ha sido suspendido otras dos veces e incluso una vez lo despidieron sin fundamento. El asegura que en cada ocasión, incluyendo esta última, no se ha comprobado nada en su contra, lo que para él son juegos de política.