"Pasamos una selva, cruzamos 8 países pasando frío y hambre, sed. Pasando de todo. Y nos cruzamos para acá y ya nosotros decimos: 'Cumplimos el sueño americano'. Y mira dónde terminó el sueño americano", expresó Daniel González, inmigrante que hablaba con dos de los que fueron atropellados este domingo 8 de mayo frente a un centro de migrantes en Brownsville.

El incidente ocurrió a las 8:30 a.m. cuando una camioneta se pasó la luz roja, se subió a la banqueta y embistió a un grupo de personas afuera del albergue Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam. Hasta el momento 8 personas han muerto y por lo menos 10 fueron heridas. El conductor del vehículo, por su parte, fue llevado a un hospital para recibir atención médica, no está cooperando con las autoridades y podría enfrentar cargos próximamente.

La realidad de muchos de los migrantes, previo a cruzar la frontera entre Brownsville y Matamoros, Méxicoñ es que llevan meses esperando el momento justo para cruzar. La vigencia del Título 42 motivado a unos a someterse al proceso de solicitar vía electrónica una cita con las autoridades migratorias. Mientras que otros han optado por cruzar ilgalmente aunque las autoridaes han adveritido claramente que lo que les espera es ser deprotados a su país de origen.

Al momento de la tragedia, los migrantes se encontraban en una parada de autobuses. "Conozco dos personas que llegaron ahí y estaba hablando. Ahí había uno desesperado porque la mamá no la habían soltado. Todos los días él me hablaba de su hermana. Ahí esta tirrado porque le quetaron el brazalete por que ya se tenia que ir. No tenía donde dormir", añadió Daniel.

"Cuando viene la camioneta, se pasó el semáforo y la camioneta se montó al anden y comenzó a asesinar a toda esa la gente", destacó Rossi Carrillo, inmigrante venezolana que fue testigo de lo ocurrido. Imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento en que el vehículo atropeya a las personas.

Lo que aún está por determinarse es si fue o no intencional. Por el momento la Policía de Brownsville está calificando el asunto como un accidente hasta que se demuestre lo contrario. Aunque el Buró de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés colabora en la investigación, quien está a cargo es la policía local.