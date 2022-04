Denuncian caso de bullying en el que presunta víctima se cansa, pelea y la arrestan

La familia de una joven en Edinburg se encuentra indignada luego de que la menor presunta "víctima" de bullying fuera arrestada . Ahora ellos piden justicia y no descansarán hasta obtenerla porque según denuncian, pudiera haber influencias de por medio, cosa que el Distrito Escolar rechaza.

Diane García, abuela de la menor, explicó a Telemundo 40 que la madre de la joven acudió en varias ocasiones a la escuela a denunciar el bullying que sufría su nieta pero según ella, nunca hicieron nada.

Los familiares de la menor aseguran que el acoso que recibió la menor fue constante hasta que un día se cansó y peleó con su presunta acosadora. Días después es cuando la arrestan. "No más tiene 11 años. Quién firmó para que se llevaran a mi nieta. Para que la encueraran toda. Para que le hicieran la prueba de embarazo", denunció la abuela de la menor.

"Me duele porque ningún niño debe pasar por esto", dijo visiblemente afectada Kristy García, madre que denuncia el bullying hacia su hija. Pero esto no es lo único, la familia cree que hubo abuso de autoridad porque la otra menor aparentemente tiene influencias.

Sin embargo, el distrito escolar explica que las dos familias aseguran ser víctimas pero ellos revisan el caso minuciosamente, según indica la ley. "Lo que puedo decir es que vamos a investigar el caso y quienes son los padres no tiene nada que ver con la toma de decisiones. Los hechos impulsan la decisión, no de quiénes son tus papás. No voy a arriesgar mi trabajo… ", dijo Mario Salinas, superintendente del Distrito Escolar de Edinburg.

Pero este no es el único caso. Otra madre denunció que su hija también fue víctima de bullying. Como explica Johana Mendoza, "nosotros a lo mejor no tenemos el poder económico que tienen ellos porque le puede pasar a mi hija, al hijo o a la hija de cualquiera. Porque esto no es algo de ahorita, esto es de una persona que siempre se sale con la suya", relató.

Hasta el momento, la familia afectada en compañía de una abogada ya se reunió con el distrito escolar en busca de respuestas, pero todavía están esperando. Eso, sin embargo, no los desalienta y buscarán que se haga justicia.