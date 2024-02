A 15 años del asesinato de Walton “Pinky” Sánchez familia sigue sin paz y a la espera de justicia

Han transcurrido casi 15 años desde el homicidio de Walton “Pinky” Sánchez y su hermana, Elizabeth Garza, continúa clamando por justicia y haciéndose la misma pregunta: ¿quién lo mató?

Durante todo este tiempo no se ha realizado arresto alguno y el caso se ha enfriado. Sin embargo, desde el 2008 Elizabeth lucha para que se resuelva la muerte de Pinky.

“El martes, 23 de diciembre, aproximadamente a las 8:50pm el Departamento de Policía de Mission recibió una llamada al 911 referente a una persona del sexo masculino que había recibido un impacto de arma de fuego”, dijo Jorge Rodríguez, portavoz de la Policía de Mission.

“Pinky” tenía 48 años cuando fue asesinado a sangre fría cerca de la avenida Jo Anna y la calle 22, en Mission. “En este momento seguimos investigando el caso”, añadió el Portavoz de la Policía de Mission.

El investigador Arturo Tijerina ha estado a cargo del caso desde hace 8 años y nos dice que lo primero que hizo fue reabrir la carpeta de investigación. Agregó que hasta ahora no hay pistas ni arrestos en el crimen.

“Puede parecer que no estamos trabajando el caso, pero realmente sí estamos trabajando el caso. No hemos parado de trabajar el caso y no vamos a parar”, reiteró Arturo.

Sin embargo, Elizabeth opina diferente. “La misma canción me dan, que está bajo investigación”, dijo.

Han sido años de angustia y desesperación

Mientras tanto, para la familia de “Pinky” no es suficiente con saber que el caso sigue abierto. Afirman que han sido años de angustia y desesperación.

A 15 años del asesinato de Pinky, su hermana exige respuestas de la policía, llamando cobardes a quienes lo mataron.

“Yo quedaría tan contenta cuando un cobarde de estos mire el daño que le hizo a una persona inocente y el daño que nos hizo a todos nosotros”, denunció Elizabeth.

“Quisiera darle más respuestas a la familia y poder resolver este caso”, dice Arturo.

Pero la policía considera importante no divulgar mucha información para no entorpecer la investigación.

“Vamos avanzando y un poquito más. Voy a decir y tengo la esperanza de que este caso si se va a resolver”, expresó Arturo. Hasta que eso no suceda, Elizabeth no tendrá ni justicia ni paz.

“Yo quisiera la justicia de mi hermano que, sí encuentren a los que lo mataron, no me lo van a traer para atrás. Pero siquiera van a hacer que ese cobarde no va a estar haciéndole daño a otra persona”, indicó Elizabeth.

Por ella ahora se conforma con mantener vivo su recuerdo, sentir su presencia a través de cosas como su sombrero y su cartera.

Y mientras el caso siga abierto la Policía de Mission y la familia de Pinky seguirán pidiendo ayuda de la comunidad. “Estamos ofreciendo una recompensa si nos proporcionan información que nos lleve a un arresto”, recordó a la comunidad Jorge.

“Que hablen al tips de Mission y digan. Por que si tienes algo que tu piensas que no sea importante, para nosotros es algo. Para nosotros es algo”, dice Elizabeth.

Si usted tiene alguna pista de el o los presuntos responsables de la muerte de Walton “Pinky” Sánchez llame anónimamente a la Línea de Alto al Crimen de Mission al (956) 581-8477.