Sobrevivientes de VIH: Ojos Positivos

Parte 1: Francisco Méndez

Francisco Méndez: Tener VIH no es una desgracia. A los 25 años Francisco fue diagnosticado con VIH y recuerda ese día como si fuera ayer.

Parte 2: Kendall Reyes Muñoz

El VIH no solo se contagia por relaciones sexuales, también existe el VIH perinatal. Kendal Reyes Muños lo contrajo el virus a través de su madre durante el parto.

Parte 3: Lucy Díaz Trainor

Lucy Díaz: “Quiero echarle la culpa a quien me contagió, pero yo también era responsable porque no me protegí”. Lucy es una mujer heterosexual que lleva 25 años luchando contra esta enfermedad.

