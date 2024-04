Familia lo pierde todo durante incendio en Harlingen

Claudia Ivatte Garza y sus hijos lo perdieron todo cuando su hogar se incendió en Harlingen. Ahora la familia lucha para poder recuperarse y reponer sus posesiones materiales.

El día del incendio Claudia llegó a su casa como de costumbre y se recostó a dormir unos minutos en el sillón. Sin embargo, un ruido extraño la despertó.

“Después oí un tronadero como si estuvieran quebrando los platos. Cuando abro la puerta camino y miré que estaba incendiada la pared del cuarto de mi hijo”, explica Claudia.

En solo minutos la llama en la habitación de su hijo comenzó a crecer, una llama que al parecer se originó en una conección eléctrica.

Mientras tanto, el calor aumentaba y Claudia huyó rápidamente de su casa. Ella buscó ayuda en su vecina para que llamara a los bomberos, ya que había olvidado su teléfono al interior.

“Yo estaba sentada en la sala y de repente oí que la vecina estaba aquí en la ventana”, recuerda María Tobías, vecina de Claudia.

Claudia observó la gran cantidad de humo y cómo los bomberos apagaban lo que quedaba de la casa que renta a su madre, María "Lupita" Guadalupe Alcalá.

“Pues se siente feo por que mi casita era lo único que tenía y ahorita ya no me siento con las fuerzas suficientes para repararla. Si estuviera sana sería otra cosa, pero enferma no puedo”, dice María Guadalupe, quien padece cáncer.

Si puede ayudar a Claudia y sus hijos a reconstruir su casa y adquirir los artículos que les hacen falta llame al 956-392-3199.