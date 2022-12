Entran en vigor nuevas disposiciones para quienes solicitan residencia permanente en EE.UU.

En 2023 entran en vigor nuevas disposiciones para quienes estén solicitando la residencia permanente en Estados Unidos y a estos efectos cabe destacar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración actualizó el formulario I-485.

Como explica el abogado Jaime Diez, ahora están haciendo muchas más preguntas. Incluso preguntan qué profesión tiene la persona que solicita la residencia. Si ese fuera el caso (que tenga profesión) es probable que el solicitante no tenga inconvenientes. "Pero (si) estamos hablando de las personas aquí en la frontera, ahí es donde pienso que van a haber los problemas", añade.

Anteriormente en la página 13 de la solicitud para la residencia solamente había dos preguntas que te cuestionaba el oficial de Servicio de Ciudadanía e Inmigración, algo que ya cambió. "Ahora son 11, anteriormente era dos para poner más información desde cuánto ganas, cuál es tu profesión, qué tipos de beneficios has recibido que no pueden recibir ninguno por que no cualifican", agrega Diez.

El formulario I-485 tiene 20 páginas en las se cuestiona si se ha solicitado ayuda a través de algún programa del gobierno federal. Según el abogado, es muy importante que quien solicita la permanencia lea la pregunta con mucho detenimiento. "¿Tú has recibido algún tipo de asistencia basada en necesidad? Aquí es muy importante que entiendan que no están preguntando por sus hijos, están preguntando por usted...", señala el letrado.