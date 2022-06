CNBC: Cómo prepararse financieramente si le preocupa un despido laboral

Si su empresa ha estado pasando por rondas de despidos últimamente y teme ser el próximo, probablemente esté comenzando a preguntarse qué debe hacer con sus finanzas. Mientras navega por estos tiempos estresantes e impredecibles, es posible que se pregunte cuánto tiempo podrá vivir de sus ahorros o qué debe hacer con los pagos mensuales de su préstamo estudiantil.

Todas estas son preocupaciones válidas, y aunque es posible que no pueda prepararse por completo para un despido laboral inminente, especialmente si se espera que suceda pronto, ahora es un buen momento para analizar más de cerca sus gastos, ingresos y deudas para que pueda estar lo más preparado posible para lo que venga a continuación.

Select habló con Blair duQuesnay, CFA®, CFP® y asesor de inversiones en Ritholtz Wealth Management, sobre lo que las personas pueden hacer para prepararse financieramente en caso de que sean despedidas.

Calcule cuántos ahorros necesitará

El consenso general es que las personas deben tener los gastos de manutención de tres a seis meses ahorrados para un fondo de emergencia. Eso significa tener suficiente dinero para cubrir los gastos esenciales como el alquiler, el transporte, la alimentación y la atención médica.

duQuesnay recomienda que las personas que trabajan en campos más susceptibles a los despidos consideren ahorrar más de seis meses de gastos.

Sin embargo, esa puede no ser una opción factible para muchas familias estadounidenses. Según un informe de 2022 de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, casi el 40 % de los consumidores tenían ahorrados menos de un mes de gastos, mientras que otro 24 % no tenía ningún fondo de emergencia.

Si, por alguna razón, no puede cubrir los gastos de tres a seis meses, no se preocupe, ya que es posible que no necesite ahorrar tanto después de todo.

Un informe de 2019 del Instituto JPMorgan Chase & Co., centrado en la volatilidad de los ingresos encontró que las familias necesitarían seis semanas de gastos para manejar un aumento simultáneo en los gastos y una disminución en los ingresos. Por sólo una pequeña caída de ingresos, se necesitaron los gastos de tres semanas para mantener a las familias.

Una investigación adicional realizada por Social Science Research Network, o SSRN, que se enfocó específicamente en familias de bajos ingresos arrojó una conclusión similar: una familia de cuatro personas que gane menos de $30,000 debería tener aproximadamente $2,467 o alrededor de un mes de gastos ahorrados.

Si ahorrar el valor de los gastos de muchos meses es una meta inalcanzable, establecer un objetivo más pequeño de ahorrar el valor de los gastos de unas pocas semanas podría ser suficiente para salir adelante. Comience a ahorrar reservando dinero de cada cheque de pago después de recibirlo (si puede, intente automatizar los depósitos en una cuenta de ahorros), lo que reducirá su tentación de gastar el dinero en otras cosas.

Tampoco es necesario que ahorre una cantidad sustancial de dinero de cada cheque de pago: comience poco a poco y aumente su tasa de ahorro de vez en cuando. Por ejemplo, podría comenzar ahorrando el 5% de su cheque de pago y luego aumentar ese porcentaje con el tiempo.

Para su fondo de emergencia, considere ahorrar con una cuenta de ahorros de alto rendimiento, que ofrece una tasa de interés significativamente más alta o un porcentaje de rendimiento anual que una cuenta de ahorros tradicional, pero no es tan volátil como lo sería invertir en el mercado de valores.

Select evaluó Marcus by Goldman Sachs High Yield Online Savings, Ally Bank Online Savings Account y Synchrony Bank High Yield Savings entre las mejores cuentas de ahorro de alto rendimiento.

También debe investigar si es elegible o no para un paquete de indemnización, que es el dinero que los empleadores brindan a los empleados que han sido despedidos. Y si lo despiden, debe ser elegible para los beneficios de desempleo a través de su estado y/o el gobierno federal.

duQuesnay sugiere que las personas también piensen críticamente sobre la asignación de su cartera de inversiones, explicando que si su empleador ofrece opciones sobre acciones, generalmente no desea tener demasiado dinero invertido en esa acción ya que un despido generalmente indica que a la empresa no le está yendo bien.

Eche un vistazo a su deuda actual

Si tiene algún tipo de deuda, ya sea por préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, un automóvil o una hipoteca, querrá encontrar un plan para realizar los pagos una vez que esté desempleado.

duQuesnay enfatiza que las personas deben tratar de hacer el pago mínimo mensual de todas sus deudas. Si es necesario, incluso puede comunicarse con su prestamista y solicitar un período de indulgencia, una cierta cantidad de tiempo cuando un prestamista permite que una persona detenga o reduzca sus pagos.

Actualmente, existe un período de indulgencia para todos los préstamos estudiantiles federales, que se espera que dure hasta el 31 de agosto de 2022. Durante este período, no se acumularán intereses sobre los saldos de los préstamos estudiantiles federales y los prestatarios no tienen que realizar pagos.

Los titulares de tarjetas de crédito también pueden solicitar una APR más baja o un pago mínimo mensual al emisor de su tarjeta. Si bien vale la pena hacer una llamada telefónica para ver si hay margen de maniobra, es menos probable que los emisores de tarjetas de crédito aprueben este tipo de solicitudes de lo que lo harían, por ejemplo, con un límite de crédito ligeramente mayor. Tenga en cuenta que solicitar una APR más baja también podría generar una fuerte demanda crediticia, lo que puede resultar en una reducción temporal de su puntaje crediticio.

Si tiene un saldo de tarjeta de crédito y lo despidieron, considere abrir una tarjeta con un período introductorio de 0% APR y transferir su saldo. De esta manera, puede pagar su factura a lo largo del tiempo y no acumular intereses adicionales. También puede usar una tarjeta de 0% APR para financiar compras esenciales mientras busca un nuevo trabajo, y no tendrá que preocuparse por la acumulación de intereses en el período introductorio. Considere una de las mejores tarjetas de crédito con 0% APR que puede ayudar a financiar deudas o nuevas compras sin intereses por hasta 21 meses.

