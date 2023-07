Telemundo 40 te invita a Desocupar Los Albergues

Clínicas de Adopción:

PET SMART

12 Y 26 de agosto

7600 N 10th St Bldg 200 McAllen, TX

Tarifas fijas:

-Mascotas menores de 20 libras: $175

-Mascotas mayores de 20 libras: $150

FRANKLIN ALL ANIMAL RESCUE

Tractor Supply Weslaco - 4-6 de agosto

1002 W Expressway 83 Weslaco, TX

Viernes: 3 PM a 8 PM

Sábado y Domingo: 10 AM a 4 PM



Tractor Supply Mission - 25-27 de agosto

1501 W Expressway 83 Mission, TX

Viernes: 3 PM a 8 PM

Sábado y Domingo: 10 AM a 4 PM

Adopción Gratuita:

El resto de los albergues realizara adopciones en su ubicación correspondiente

PALM VALLEY ANIMAL SOCIETY

Trenton Center

2501 W Trenton Rd, Edinburg, TX

Lunes a Jueves: 2 PM a 7 PM

Viernes a Domingo 12 PM a 7 PM

(956) 686-1141

LAURIE P. ANDREWS CENTER

2451 N Expressway 281 Edinburg, TX

Lunes a Jueves: 2 PM a 7 PM

Viernes a Domingo 12 PM a 7 PM

(956) 720-4563

RGV HUMANE SOCIETY

1106 Markowsky Ave, Harlingen, TX

Lunes a Domingo 1 PM a 6 PM

(956) 428-1022

227 Abelino Farias St, Mission, TX

Lunes a Domingo 1 PM a 6 PM

(956) 556 1607

WESLACO ANIMAL CARE SERVICES

1912 Joe Stephens Ave, Weslaco, TX

Lunes a Viernes 8:15 AM a 4PM

(956) 447-3401

BROWNSVILLE ANIMAL REGULATION AND CARE CENTER

416 FM 511 Olmito, TX

Lunes a Jueves: 1 PM a 6 PM

Viernes: 1 PM a 5 PM

Sábado: 11 AM a 5 PM