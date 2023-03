Preocupados los residentes de Brownsville por cobro para mantenimiento de las resacas

Una vez más los residentes de Brownsville están alarmados y preocupados debido a que muchos no se habían percatado de que la factura de cobro de agua de la Compañía de Servicios Públicos de Brownsville (BPUB, por sus siglas en inglés) incluye un cargo adicional para el mantenimiento de las resacas.

"Debido a las reuniones que tenemos en la comunidad se empezó a comentar del aumento de este cobro de resacas. Cuando llegue a casa me percaté del cobro desde junio del año pasado…", explica la l'ider comunitaria Dina Núñez. Mientras que para Ana Hernández, quien es cliente de BPUB, resulta "injusto" este cobro porque no lo avisaron y ella no vive cerca de una resaca.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

EL año pasado la Comisión de la Ciudad de Brownsville aprobó implementar un nuevo cobro en las facturas de BPUB para el mantenimiento de resacas. "Empezaron cobrándome $4.50 y este año ya estamos en $6.25", dice Hernández.

Según las autoridades, era necesario realizar esta medida para que se obtuviera el presupuesto por parte del gobierno federal y estatal, así como con el dinero local. De esta forma se espera dar el mantenimiento a todas las resacas de Brownsville.

"El agua cuando la limpian la vuelven a reciclar y las mandan a diferentes tipos de canales. Para eso es el uso de las resacas aquí en Brownsville. También nos ayuda cuando llueve mucho para evitar las inundaciones", afirma Cleiri Quezada, portavoz de BPUB.

La comisionada del Distrito 1 de Brownsville, Nurith Galonsky Pizana, asegura que la comisión decidió que ese cobro fuera atreves de BPUB para que el pago sea más fácil de realizar para los residentes. "Mucha gente disfruta de las resacas aunque no vivan (frente a una) y son de beneficios para todos. En un tiempo es para los agricultores que las usan para almacenar el agua durante la sequía, en otras ocasiones para las tormentas pluviales nos ayuda para que corra el agua".