Policía de Alton inicia programa de enseñanza para combatir la delincuencia juvenil

Si vives en el estado de Texas y te acusan de un delito a los 17 años, te juzgan como a un adulto. Por eso, el departamento de policía de Alton ha puesto en marcha un programa para enseñar a los jóvenes que sus actos pueden tener graves consecuencias.

El programa "Tienes 10 y 17" está dirigido por agentes de policía que entran en las aulas para hablar con los jóvenes estudiantes sobre sus acciones y acaba de empezar este enero.

"Muchos jóvenes se dejan llevar por esa idea de "soy joven, así que si me llevan o me atrapan o me encuentran haciendo ciertas acciones, no me castigarán tanto". Luis Martínez, estudiante de 12º grado en Mission Collegiate.

Ruben Lozano, sargento del departamento de policía de Alton, es uno de los oficiales que está participando en el programa y dice que uno de los mayores problemas con los jóvenes de esta edad ahora son las falsas amenazas en las escuelas.

"Muchas cosas que vemos aquí en la bahía y en otros estados son bromas. El porcentaje es mayor para las bromas que para cualquier cosa real. Pero, si es una broma o no, lo vamos tomar en serio."

En las últimas dos semanas, 4 falsas amenazas fueron realizadas por estudiantes en los condados de Hidalgo y Cameron.

Los niños más pequeños de Misión no se están perdiendo las lecciones de responsabilidad social.

El departamento de policía de Alton también visitó 4 escuelas de Mission para hablar con niños de 10 años y enseñarles que incluso a esa edad sus acciones pueden tener consecuencias criminales.

Según el departamento, las clases especiales tendrán lugar cada año escolar.