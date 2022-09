Acusan a maestra por muerte de niño en carro estacionado en escuela de La Joya

La maestra Diana Treviño Montelongo, de 37 años, fue acusada por la muerte de un niño de 5 años encontrado inconsciente dentro de un vehículo en el estacionamiento de la primaria Dr. Américo Paredes, en La Joya.

Treviño Montelongo, quien trabaja para La Joya ISD, enfrenta un cargo de homicidio por negligencia criminal, un delito grave en la cárcel estatal. Según la información proporcionada por el Condado Hidalgo, la mujer ya fue liberada tras pagar una fianza de $50,000.

La autopsia realizada al niño hallado el pasado jueves 25 de agosto en el interior del auto, determinó que murió a causa de un golpe de calor, confirmó a principios de septiembre Juan Peña, juez de paz del Precinto 3 del Condado Hidalgo.

El pequeño, quien no ha sido identificado, cuando fue hallado no tenía signos vitales. El servicio de emergencia y personal médico no lo pudo resucitar y lo declaró muerto.

"A las 4:04 p.m. la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo recibió una llamada al 911 sobre un niño de 5 años inconsciente en el interior de un vehículo estacionado en la primaria Dr. Américo Paredes", informó el jefe de la Policía del Distrito Escolar de La Joya, Raúl González, durante una conferencia de prensa efectuada el viernes 26 de agosto, un día después de la muerte.

El vehículo en cuestión pertenece a Treviño Montelongo. El pequeño que murió es familiar suyo.

