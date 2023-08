Actor español se pronuncia luego que su hijo confesara asesinar y desmembrar a médico colombiano

El español Daniel Sancho ingresó este lunes en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, un día después de que su padre, el famoso actor Rodolfo Sancho, rompiera el silencio sobre las acusaciones que enfrenta su hijo por el asesinato y desmembramiento de un presunto amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años.

En un comunicado enviado a EFE, el actor y su familia pidieron "máximo respeto" para Daniel "en estos momentos delicados y de máxima confusión”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

El actor de "Mar de plástico" y "El Ministerio del Tiempo" también pidió a los medios de comunicación que "se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" y publicar información que "pudiera interferir en el desarrollo de la Justicia".

EL ESPAÑOL PERMANECERÁ EN PRISIÓN

Un juez del tribunal provincial de la isla le decretó prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta, confirmaron a EFE fuentes cercanas al caso.

Sancho, de 29 años, permanecerá en esta prisión al menos hasta que comience su juicio y desde ahora será sometido a un aislamiento de diez días por protocolo COVID-19, periodo durante el cual solo podrá ser visitado por su abogado.

El abogado contratado por la familia de Sancho, hijo del actor español y nieto del también actor Sancho Gracia, se reunirá en la prisión con el joven mañana martes.

LO QUE SE SABE DEL ASESINATO Y CONFESIÓN

Daniel Sancho fue detenido el sábado como sospechoso del asesinato de un cirujano de nacionalidad colombiana en la isla de Koh Phangan, en el sur de Tailandia, según informaron a EFE fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con los reportes, Sancho fue quien denunció la noche del jueves en una comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo, quien supuestamente llegó un día antes a la isla.

Un recolector de basura había descubierto ese mismo día una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato.

Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes, se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntaron medios locales.

Tras estos descubrimientos, la policía decidió el viernes interrogar como sospechoso al español, también a raíz de percatarse de que éste mostraba cortes y arañazos en su cuerpo cuando se había personado en la comisaría para denunciar la desaparición.

Asimismo, la policía dijo a EFE que Sancho fue captado por las cámaras de seguridad comprando a principios de semana cuchillos, una sierra y bolsas de basura, y que habían registrado su alojamiento en la isla situada en el Golfo de Tailandia y conocida por sus fiestas de luna llena.

Durante el interrogatorio, Sancho reconoció en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato de su amigo Arrieta.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de Policía de Koh Phangan, donde está detenido.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló Sancho Bronchalo.

Arrieta, de 44 años, era un cirujano oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte).