¿Dónde se inventó el fútbol? Una mirada a la historia temprana del balompié

"El juego del mundo" tuvo que originarse en alguna parte.

Debido a su accesibilidad y estilo sencillo, personas de todo el mundo veneran este deporte, que se muestra cuando ocurren eventos como la Copa del Mundo.

El torneo comenzó en 1930, echemos un vistazo atrás para ver qué país inventó el deporte mundial:

¿QUÉ PAÍS INVENTÓ EL FÚTBOL?

Los primeros días de este deporte nos llevan a China, donde "Tsu' Chu" (pronunciado tsoo-joo) fue acuñado como una forma de kickball, según la FIFA. Esto sucedió durante la dinastía Han desde el 206 a. C. hasta el 220 d. C. La pelota estaba hecha de cuero y rellena de plumas y pelo, con el objetivo de ser una pequeña red unida a largas cañas de bambú.

Otras formas tempranas del juego incluyen el "Kemari" japonés, que comenzó alrededor de 500-600 años después de Tsu' Chu, el "Episkyros" de Grecia y el "Harpastum" romano.

Kemari es una forma en la que los jugadores no dejan que la pelota toque el suelo mientras todos se paran en un círculo, que todavía se juega hoy. No hay muchos detalles sobre Episkyros, pero Harpastum se inspiró en él.

El objetivo principal de Harpastum, que presentaba dos equipos y una pelota pequeña del tamaño de una pelota de softball, era que un equipo mantuviera la pelota en su lado del campo el mayor tiempo posible. Parecía que se permitían los placajes, la lucha libre y las peleas, pero no se conocen detalles concretos, según FIFA e History of Soccer

¿INGLATERRA INVENTÓ EL FÚTBOL?

Por lo general, se atribuye a Inglaterra la invención de la versión modernizada del deporte a partir de 1863 con la fundación de la Asociación de Fútbol, ​​que difiere de los orígenes de China.

El deporte se jugaba en Inglaterra en formas más pequeñas antes de que se fundara la Asociación de Fútbol, ​​pero tener un organismo rector oficial ayudó a establecer reglas que aún se están desarrollando hasta el día de hoy.

¿POR QUÉ LOS FANÁTICOS INGLESES DICEN "IT'S COMING HOME"?

El apodo del equipo nacional de fútbol de Inglaterra es Three Lions. En una canción de David Baddiel, Frank Skinner y The Lightning Seeds titulada "Three Lions" lanzada en 1996, la letra "It's Coming Home, It's Coming Home, It's Coming, Football's Coming Home" es lo que los fanáticos ingleses comenzaron a cantar cuando la Eurocopa de la UEFA. El torneo de 1996 se celebró en Inglaterra.

El lema del torneo fue “Football Comes Home” como una forma de referirse a la historia del deporte y la esperanza de que Inglaterra finalmente ganaría un gran trofeo internacional después de tener una sequía que dura desde 1966, cuando ganó la Copa del Mundo.

Inglaterra terminó el torneo de 1996 como semifinalistas y aún no ha ganado un título importante desde entonces, pero estuvo cerca cuando fue subcampeona de Italia en la competencia UEFA Euro 2020 que se llevó a cabo en 2021 debido a COVID-19.

Con Inglaterra en el Grupo B con EEUU, Gales e Irán en Catar en 2022, manténte atento a los cánticos de los fanáticos y a los usuarios de las redes sociales que digan "Vuelve a casa" como un guiño al programa de fútbol de los Tres Leones, uno que espera terminar una sequía de títulos internacionales de 56 años.